Elizabeth Taylor je hotela biti gospodinja. »V sebi je ves čas bila borbe«

Čeprav je bila ena največjih hollywoodskih zvezdnic, ki so jo oboževali tako moški kot ženske po vsem svetu, si Elizabeth Taylor menda ni želela drugega kot biti mama in gospodinja. To je o igralki, ki je umrla leta 2011 stara 79 let, povedala njena vnukinja.

»V sebi je ves čas bila borbe. Bili so trenutki, ko je uživala v soju žarometov, a veliko več je bilo tistih, ko je hrepenela po tihem, mirnem in enostavnem življenju. Hotela je biti gospodinja in mama in veliko raje je ostajala doma z otroki ter skrbela za dom kot odhajala na snemanja in razne dogodke,« se v dokumentarnem filmu o eni največjih filmskih zvezdnic spominja Naomi Wilding.

Njen oče je Elizabethin prvorojenec, ki se je rodil v igralkinem zakonu z Michaelom Wildingom, s katerim je bila poročena pet let. Naomi sprva ni hotela sodelovati pri projektu, a se je premislila, saj si želi, da bi svet izvedel zgodbo o njeni babici tudi skozi drugačne oči, skozi oči tistih, ki so jo poznali za zaprtimi vrati, ko so ugasnili žarometi in filmske kamere.

Osemkrat poročena

»Mnogi jo imajo za upornico, a to je morala postati, če je hotela prevzeti vajeti svojega življenja v svoje roke. Do takrat je bila last filmskih studiev, bi lahko rekli, saj so oni odločali o vsakem vidiku njenega življenja, in kar je nastalo, njena javna podoba, je bilo daleč od prave Elizabeth,« je še dejala Wildingova.

Anekdote o divi, ki je med drugim znana tudi po tem, da je kar osemkrat stopila pred oltar, so v dokumentarnem filmu, pod katerega se je kot producentka podpisala Kim Kardashian, delili še George Hamilton, Joan Collins in Kate Anderson Brower, ki je o Taylorjevi napisala tudi biografijo.