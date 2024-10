Ozempic ali lepotni kirurg? Znana pevka šokirala vse (FOTO)

Ko je Christina Aguilera pred dnevi prišla na odprtje nove telovadnice v prestižnem delu Hollywooda, mnogi niso mogli verjeti svojim očem. Ameriška pevka, ki letos praznuje 25. obletnico izida svojega prvega albuma, je bila namreč videti izjemno mladostno in predvsem vitko. Njeni oboževalci so na družbenih omrežjih takoj izrazili zaskrbljenost zaradi njene postave. Mnogi so namreč prepričani, da je 43-letnica kot marsikateri drug zvezdnik posegla po ozempicu in z njim pretiravala, saj da je shujšala preveč. »Videti je bolno, meni osebno je bila bolj všeč, ko je bila obilnejša,« je denimo zapisal eden od njenih oboževalcev.

Vedno bolj suha je. FOTO: David Swanson/Reuters

Mnogi so se z njim strinjali, medtem ko so drugi spomnili, da je bila Christina vedno vitka, se je pa v zadnjih 10 letih nekoliko zredila, ne nazadnje je v tem času postala tudi mama dvema otrokoma. Kljub temu da so jo mnogi poskušali braniti, češ da je shujšala na povsem naraven način in brez pomoči omenjenega zdravila za sladkorno bolezen, so nekateri poudarili, da ni tako, kar da je razvidno z njenih izjemno tankih rok. »Christina od znotraj ni videla nobene telovadnice ali fitnes studia, poglejte njene atrofirane mišice, to je posledica stradanja in/ali ozempica,« je zapisal spletni uporabnik.

Da njen mladostni videz ni le posledica ozempica, ampak tudi plastičnih operacij, pa je prepričan lepotni kirurg. »Do zdaj že vemo, da to zdravilo ljudi močno postara, saj zaradi hitre izgube teže dobijo povsem upadel obraz, česar pa pri Christini ni videti, zato sem skoraj prepričan, da je obiskala kirurga. Če primerjam njene nove fotografije s tistimi izpred dveh let, je očitno tudi, da si je dala povečati ustnice, operirali so ji veke, ki so zdaj bolj dvignjene, njene oči pa so videti precej mlajše, poleg tega je zagotovo šla tudi na lifting obraza in po nove zobe,« pravi Johnny Betteridge. Dodal je, da ima Aguilerova z lepotnimi popravki že izkušnje, saj si je pred leti, ko sta bila tako njena postava kot tudi obraz bolj polna, zagotovo dala v ličnice vbrizgati polnila. »Ta poseg sicer zgladi gube, a je obraz videti napihnjen kot blazina. Takšen je bil Christinin, zdaj pa si je dala polnila raztopiti, da je učinek liftinga boljši, videz pa bolj mladosten,« je še dejal londonski kirurg.

Mnogi so spomnili, da je bila Aguilerova v mlajših letih izjemno vitka. FOTO: Chris Martinez/Reuters

Christina Aguilera, ki jo je med zvezde leta 1999 izstrelil komad Genie in a Bottle, je v enem od intervjujev pred tedni opisala, pod kakšnim pritiskom je bila na začetku kariere, ko je njen menedžer zahteval, da je čim bolj vitka. »Kot najstnica sem bila suha kot prekla, nato pa sem se v 20 letih začela polniti. Ne morem reči, da sem se močno zredila, a ljudje okrog mene, ki so upravljali mojo kariero, so menili drugače, hoteli so, da imam takšno postavo, kot sem jo imela pred desetimi leti,« je takrat dejala pevka, ki je v zabavni industriji že od svojega 13. leta, ko je bila skupaj z Britney Spears, Justinom Timberlakom in Ryanom Goslingom del ekipe otroške oddaje Klub Mikija Miške.