Poslanec meni, da sta Harry in Meghan sovražnika kraljevine

DA JE KNJIGA, ki jo je o britanskem dvoru, predvsem zakoncih Sussex, napisal njun prijatelj Omid Scobie, na Otoku dvignila nemalo prahu, smo že pisali, kot kaže, pa bodo posledice hude za princa Harryja in Meghan. Čeprav zavračata pisanje, da sta se kralj Karel III. in princesa Kate spraševala, kakšne polti bo Harryjev prvorojenec, in obtožbe ne želita komentirati, je eden od konservativnih poslancev že napovedal, da bo znova zahteval, da se Susseškima odvzameta plemiška naziva.

Zakon iz leta 1917 vladi daje moč in pravico, da »sovražnikom« onemogoči uporabo plemiških nazivov.

Tovrstni pozivi so se, odkar sta se preselila v ZDA, že večkrat zvrstili, Bob Seeley pa je zdaj našel način, kako to morda tudi uresničiti. Od kolegov naj bi namreč zahteval, da se obudi zakon iz leta 1917, ki vladi daje moč in pravico, da »sovražnikom« onemogoči uporabo plemiških nazivov. S tem namenom so zakon med prvo svetovno vojno tudi sprejeli, saj so se tako želeli izogniti nevarnosti, da bi kdo od nemških državljanov, ki bi se poročil v njihovo kraljevo družino, prevzel britanski plemiški naziv. Seeley meni, da sta Susseška z blatenjem postala sovražnika kraljevine Velike Britanije, zato bo naslednji teden predlagal obuditev zakona.

Pisanja Omida Scobieja za zdaj ni komentiral še nihče od zakoncev. FOTO: Henry Nicholls/afp

Harryju je medtem hrbet obrnil tudi eden njegovih najstarejših prijateljev Hugh Grosvenor, ki bo junija pred oltar popeljal svojo dolgoletno ljubezen, princa Harryja in Meghan pa na dogodku menda ne bo. Grosvenor namreč na svoji poroki ne želi drame, ki Susseška spremlja na vsakem koraku, s tem pa je tudi javno izrazil podporo princu Williamu, ki je prav tako njegov dobri prijatelj. Ta ostaja na seznamu povabljencev, prav tako njegova žena Kate ter kralj Karel III. in kraljica Camilla.