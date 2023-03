Meghan Markle spet tarča posmeha

Potem ko so se zakoncev Sussex lotili ustvarjalci serije South Park, se je zdaj iz Meghan Markle ponorčeval še ameriški komik Chris Rock. Med njegovim dobro uro dolgim standup nastopom je ženo princa Harryja označil za »neumno« in »povsem nepodučeno«, opazka pa se je nanašala na njeno izjavo, da pred poroko z britanskim princem ni vedela prav nič o kraljevi družini, njenih navadah, celo kdo Harry sploh je.

Komik ne more verjeti, da Meghan ni vedela nič o kraljevih, preden se je poročila s Harryjem. FOTO: Carlo Allegri, Reuters

»To je britanska kraljeva družina! Jih nisi poguglala? Kaj, za vraga, si mislila s tem, da nisi vedela? Nisi vedela, da gre za rasistično družino? Oni so izvorni rasisti. Izumili so kolonializem. Bolj rasistično od tega ne gre. Kot bi se poročila v družino Budweiser in se čudila, da veliko pijejo,« se je razburil komik, ki je nato pokomentiral tudi njeno zgroženost nad izjavo enega od kraljevih, ki ga je zanimalo, kakšno polt bo imel prvorojenec Susseških.

Kot bi se poročila v družino Budweiser in se čudila, da veliko pijejo.

»Prosim lepo, od vsega, kar bi lahko izjavili, je to še najmanj rasistično. Celo temnopolti hočemo vedeti, kako temen bo otrok. Za to obstaja metoda, preverimo za ušesi. In Meghan je zadela na svetlopolti loteriji, njen otrok bolj bel ne bi mogel biti. A ji še vedno ni prav. Še vedno tarna. Tu ne gre za rasizem, ampak za navadne družinske spore in nesporazume,« je na odru še dejal Chris Rock, ki je dodal, da se zaveda, kako težko je temnopoltemu človeku priti v belsko družino, kako se mora truditi, da ga sprejmejo, da pa to ni nič v primerjavi z belcem, ki se želi poročiti v temnopolto družino: »Vem, o čem govorim. Zagrenimo jim življenje, kar se je dogajalo Meghan, ni nič v primerjavi s tem.«

Mnogi, ki so si ogledali Rockov nastop nad njegovimi šalami na račun Meghan sicer niso bili najbolj navdušeni, jih pa kljub temu ni bilo malo, ki so mu na družabnih omrežjih zaploskali, češ da je vse, kar je povedal, res.