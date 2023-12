O barvi kože naj bi ugibala Karel in Kate

Zdelo se je že, da sta se zakonca Sussex odločila zakrpati odnose s kraljevimi, ki so od njunega odhoda iz kraljevine na vedno bolj majavih nogah.

Ko je kralj Karel III. sredi novembra praznoval 75. rojstni dan, ga je mlajši sin poklical, mu zaželel vse dobro, prijetno sta poklepetala in Britanci so se že nadejali, da bo kmalu vse po starem, tudi princ Harry in Meghan sta menda po tihem upala, da bosta lahko letos božične praznike preživela s Harryjevo družino ali pa vsaj prejela vabilo na tradicionalno druženje.

Princ Harry in Meghan nikoli nista razkrila, kdo sta kraljeva, ki ju je zanimalo, kakšne polti bo njun sin. FOTO: Reuters

Na prodajne police

A premirje ni trajalo dolgo, prejšnji teden je namreč na prodajne police prišla knjiga, ki jo je o zakoncih in njunem odnosu s kraljevimi napisal Meghanin dobri prijatelj Omid Scobie, ki se je podpisal že pod knjigo o odhodu Harryja in Meghan iz Firme, kot mnogi pravijo britanski kraljevi družini. V novi knjigi z naslovom Endgame (Konec igre) Scobie med drugim piše tudi o incidentu, ki se je zgodil pred rojstvom prvega otroka zakoncev Sussex in o katerem sta Harry in Meghan spregovorila že pred leti med intervjujem z Oprah Winfrey.

Izvode z imeni so hitro umaknili iz prodaje. FOTO: Piroschka Van De Wouw, Reuters

Takrat sta dejala, da naj bi dva od pomembnejših članov kraljeve družine ugibala, kakšne barve kožo bo imel otrok. V Združenih državah Amerike je izjava dvignila nemalo prahu, Meghan je namreč po mamini strani temnopolta in mnogi so bili prepričani, da je bilo ugibanje rasistično, za rasiste so označili tudi kraljeve. Spet drugi, med njimi mnogo temnopoltih, so zamahnili z roko in dejali, da tovrstno ugibanje ni nič posebnega in da to počno tudi sami. Škandal se je kmalu polegel, o njem sta nehala govoriti tudi princ in njegova žena, ki sicer nikoli nista razkrila, kdo sta kraljeva, ki ju je zanimalo, kako temen oz. svetel bo Harryjev prvorojenec.

Avtorju se ne sanja, kako sta imeni prišli v javnost, saj v knjigi ni nikogar omenjal, a nizozemska prevajalka trdi drugače.

Večina britanskih medijev

Je pa zadeva ves ta čas bodla Scobieja, ki se je odločil, da zadevi pride do dna. A zgodilo se je nekaj izjemno nenavadnega. V njegovi najnovejši knjigi sta se pojavili imeni kraljevih »rasistov«, a zgolj v nekaterih prevodih, ki so bili na prodaj na Nizozemskem. Ko so založniki to ugotovili, so jih nemudoma umaknili, Scobie zatrjuje, da se mu ne sanja, kje je prevajalka dobila imena, saj da sam o njih ni pisal, prevajalka pa medtem zagotavlja, da sta bili imeni jasno zapisani v rokopisu, ki ga je dobila.

Večina britanskih medijev imen ni želela razkriti iz spoštovanja do kraljevih, opogumil se je šele kontroverzni novinar in zagrizeni rojalist Piers Morgan, saj da imajo Britanci pravico vedeti, za koga gre, če to vedo že Nizozemci. Domnevna rasista naj bi bila kralj Karel III. in njegova snaha ter bodoča britanska kraljica Kate. Morgan je sicer informacijo pospremil z dobro mero dvoma, Scobieja so namreč že večkrat ujeli na laži, med drugim je leta skrival svojo pravo starost, obtožili so ga že, da pogosto slepo zaupa navedbam prijateljice Meghan in jih nikoli ne preveri.

Princ Harry in njegova žena, ki Omidu Scobieju imen menda ni nikoli omenila, sta poniknila in knjige ne želita komentirati, kot je v njihovi navadi, pa so se komentarjev vzdržali tudi kraljevi.