Cora Schumacher laže? Ralfov partner pretrgal molk

Nekdanji voznik formule 1 Ralf Schumacher je pred dvema mesecema izzval veliko pozornosti, ko je odkril, da je gej. Na instagramu je delil fotografijo s 15 let mlajšim partnerjem Etiennom Bousquetom-Cassagnejem in zapisal, da sta v zvezi že dve leti.

Objava je bila deležna mnogih odzivov, oglasil se je tudi Ralfov sin David in čestital očetu, ker je našel nekoga, ki ga ima rad.

Odziv Raflove bivše žene Core, s katero imata sina in sta bila v zakonu 14 let ter se leta 2015 ločila, je bil drugačen.

V intervjuju za Spiegel je dejala, da se počuti prevarano, saj da ni vedela, da ima njen bivši partnerja in da je gej, o čemer se je sicer šušljalo že med njegovo kariero, piše Daily Mail.

»Želela bi, da bi bil Ralf pošten do mene in da bi me na nekakšen način vključil v to odločitev. To bi bilo do mene spoštljivo,« je dejala in dodala:

»Med njegovo kariero se je pogosto ugibalo o njegovi spolni usmerjenosti in večkrat sem ga vprašala, ali je v govoricah kaj resnice. Vedno je vse zanikal in dejal, da si samo domišljam.«

»Svetoval mi je celo, naj poiščem strokovno pomoč. Ko je objavil, da ljubi moškega, sem se zato počutila izdano, kot bi me zabodel z nožem. Težke objave, kot je bila ta, vedno vplivajo na ljudi okoli vas, tudi na bivšo ženo, s katero imate otroka. Počutim se, kot bi del življenja vrgla stran. Pogosto se sprašujem, ali je sploh bil kdaj iskren do mene.«

Na Corino izjavo pa se je odzval Ralfov partner in povedal drugačno zgodbo:

»Razočaran sem nad Corinimi besedami. Mislil sem, da imava dober odnos, ker sva se z Ralfom že prej sestala z njo. Ona me je vprašala, ali spiva skupaj, in odgovoril sem ji: 'Seveda. Sva skupaj, sva par,' glede na njen odziv je bilo sklepati, da je vesela za naju. Skupaj smo preživeli čudovit teden, zato sem zdaj razočaran nad tem, kar govori,« se je Bousquet-Cassagne za RTL odzval na Corine besede.