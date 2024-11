Pogreb Liama Payna: komu je družina zaradi sumljivvih okoliščin prepovedala prisotnost

Danes bodo k večnemu počitku položili Liama Payna. Na zadnjo pot ga bodo pospremili njegovemu rojstnemu mestu Wolverhampton v Veliki Britaniji.

31-letni pevec je tragično preminil po padcu s tretjega nadstropja hotelske sobe v Buenos Airesu, družina je sklenila, da bo pogreb potekal v krogu družine in najožjih pevčevih prijateljev.

Sestavila je seznam gostov, na katerem ni njegovega menedžerja Rogelia "Rogerja" Noresa, saj ga deloma krivijo za pevčevo smrt in preiskava o njegovi morebitni vpletenosti v tragični dogodek še poteka.

Roger je bil prisoten v hotelu Casa Sur v Buenos Airesu tik pred tragedijo.

Liamov oče Geoff je pred dvema tednoma prepeljal posmrtne ostanke sina iz Argentine v Veliko Britanijo.

Liam je pred smrtjo v Južno Ameriko odpotoval z Noresom. Skupaj naj bi se udeležila koncerta Nialla Horana, nekdanjega Liamovega sočlana iz skupine One direction.

Sumljive okoliščine

Nores naj bi Payna obiskal trikrat v urah pred njegovim padcem s hotelskega balkona. Viri blizu družine Payne trdijo, da ni bil priljubljen med širšim krogom Liamovih prijateljev in sodelavcev.

Družina je zato sprejela odločitev, da mu prepove priti na pogreb, saj želi, da bi ta potekal v miru, brez napetosti, ki bi jih lahko povzročila njegova prisotnost.

Preiskava o Liamovi smrti še poteka. Ena oseba je osumljena kaznivega dejanja "zanemarjanja pomoči osebi, ki je umrla," in vloge pri "dobavi prepovedanih substanc". Policija sicer ni navedla imena te osebe, a po opisu bi lahko to bil Roger. Obe obtožbi vodita do 15-letne zaporne kazni.

Nores odločno zanika kakršno koli krivdo. »Globoko sem pretresen zaradi te tragedije. Nikoli nisem zapustil Liama. Iz hotela sem odšel približno 40 minut pred nesrečo.

V hotelski avli je bilo več ljudi, ki so se z njim pogovarjali in se šalili, ko sem odšel. Nihče ni mogel predvideti, da se bo kaj takega zgodilo,« je povedal za Daily Mail.

Dodal je, da ni bil Liamov menedžer, temveč le zelo dober prijatelj. Pojasnil je še, da je 17. oktobra podal izjavo tožilcem kot priča, od tedaj ni imel nobenega stika s policijo ali sodnimi organi.

Pričakuje se, da bodo Liama na zadnji poti pospremili nekdanji člani skupine One direction: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan in Louis Tomilson.