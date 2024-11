Kje je pregrešno draga ura Liama ​​Payna, ki jo je nosil pred smrtjo? Policija sumi ...

Ura znamke Rolex Liama ​​Payna, vredna 36.000 evrov, je izginila, poročajo britanski mediji. Policija je namreč razpisala iskanje luksuzne ure, ki jo je nekdanji zvezdnik One Direction nosil le nekaj ur, preden je padel z balkona hotela v Buenos Airesu.

Policija je preiskala domove treh moških, osumljenih vpletenosti v Liamovo smrt, a dragega Rolexa niso našli. Lokalni mediji poročajo, da so preiskali tudi domove dveh deklet, ki sta bili z Liamom v njegovih zadnjih urah. Čeprav sta bili v preiskavi obravnavani kot priči in nista bili osumljeni, pogrešane ure tudi pri njiju niso našli.

Iz analiziranega medijskega materiala (videa in fotografij) je znano, da je imel Liam na dan smrti uro na zapestju. Iskali so jo v hotelski sobi, a je niso našli. Uro so iskali tudi na domovih ljudi, ki so pod preiskavo, ker naj bi zapustili Liama ​​in ga oskrbovali z mamili, pa tudi na domovih dveh žensk, ki sta bili v sobi z Liamom na dan njegove smrti.

Oboževalke so neutolažljivo jolale. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Hotelska soba je še vedno zapečatena na sodni nalog in nihče ne more vstopiti. Iskanje ure v domovih ljudi, s katerimi je bil Liam v stiku pred smrtjo, je bila prva prednostna naloga, zdaj pa bodo izvedli nadaljnji pregled, da bi ugotovili, ali je ostala kje v njegovi sobi, je sporočila policija.

Spomnimo

Spomnimo, da je policija v Argentini aretirala tri osebe, osumljene smrti nekdanjega člana One Direction Liama ​​Payna. Argentinsko tožilstvo je sporočilo, da je bila ena oseba, ki je bila v pevčevi družbi, obtožena dezerterstva, ki je povzročilo smrt, ter dobave in omogočanja uporabe mamil. Zaradi nabave mamil so ovadili tudi uslužbenca hotela in tretjo osebo.

Nekdanji član skupine One Direction je umrl 16. oktobra po padcu s tretjega nadstropja hotela v Buenos Airesu. Njegov pogreb bo predvidoma ta teden v katedrali sv. Paul v Wolverhamptonu, poroča 24sata.hr.