Poglejte, kako je srbski zvezdnik Jokić veseljačil na stolu na koncertu (VIDEO)

Sezone v košarkarski ligi NBA so naporne, saj klubi v rednem delu sezone odigrajo 82 tekem, nato pa sledi še končnica. Še posebej veliko tekem je moral letos odigrati srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki je svoj klub Denver Nuggets popeljal vse do naslova prvaka in tako odigral ogromno tekem v sezoni. Ima pa Jokić v teh dneh veliko časa za počitek in sodeč po posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, zelo uživa. Na instagramu lahko vidimo, da se je popolnoma prepustil koncertu, ki ga je imel srbski pevec Aco Pejović.

V videu lahko vidimo, kako prepeva in pleše. V množici je bil zelo opazen, še posebej zato, ker je stal na nečem (verjetno na stolu), kar ga je naredilo še višjega. Sodeč po zapisu zraven videa, ki so ga objavili na instagram profila Sportske Aktuelnosti, se je vse skupaj dogajalo v Somboru, kjer se je Jokić rodil.

Jokić je letos prvič v karieri osvojil ligo NBA. Postal je tudi najkoristnejši igralec finala (MVP). Se mu pa je lovorika MVP v nedavno končani sezoni izmuznila v rednem delu.