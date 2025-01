Poglejte, kako je Donald Trump Melanii čestital za njen posebni dan, zapravil je kar ... (FOTO)

Donald in Melania Trump sta praznovala 20. obletnico poroke, ameriški predsednik pa se je ob posebnem dnevu oglasil na družbenih omrežjih. Objavil je njuno fotografijo s cerkvene poroke, kjer je Melania blestela v razkošni poročni obleki s podpisom Christiana Diorja, ki je bila stkana iz 91 metrov svile in težka več kot 25 kilogramov. Stkanih je bilo 1500 majhnih kristalov, predivo je bilo dolgo skoraj štiri metre, tančica pa 4,88 metra. Vse je bilo narejeno ročno, šivali so jo tisoč ur. Zanjo je odštela okoli 148.000 dolarjev, pojavila se je tudi na naslovnici revije Vogue. Namesto šopka je v rokah držala krono, okrašeno z belimi vrtnicami.

»Srečno 20. obletnico Melania,« je na kratko zapisal. Par je sicer za poroko zapravil več kot milijon dolarjev.

Donald Trump je tretjič vplul v zakonski stan z Melanio, potem ko mu je propadla romanca z Ivano Trump in televizijsko zvezdnico Marlo Maples.

Zasnubil jo je z 12-karatnim smaragdnim prstanom, ki je stal okoli 1,5 milijona dolarjev, varčevati pa ni nameraval niti pri poročnem obredu. Šel je tako daleč, da je želel, da bi njuno poroko prenašale televizije po vsem svetu. Vendar je Melania temu nasprotovala in sta to zamisel opustila.

Poročila sta se 22. januarja 2005 v Palm Beachu na Floridi, Melania pa je pozneje povedala, da je celotno slovesnost organizirala sama, ker je bil njen bodoči mož takrat preveč zaposlen z igranjem golfa.