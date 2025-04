Le dve najbolj sončni mesti nista v Španiji

Študija, ki jo je izvedla platforma za najem počitniških nastanitev Holidu, je razkrila, katera evropska mesta se ponašajo z največ sončne svetlobe. Analiza je temeljila na podatkih vremenarskega portala World Weather Online in je pokazala, da je med 10 najbolj sončnimi mesti na stari celini kar osem španskih. Ta sredozemska država je torej najboljša izbira za tiste, ki iščejo sončne počitnice.

Na vrhu seznama najbolj sončnih mest je Cartagena, zgodovinsko pristaniško mesto na jugovzhodu Španije z 283 urami sončne svetlobe na mesec. Povprečna letna temperatura v tem mestu znaša prijetnih 19,1 stopinje Celzija, poleti pa se temperature pogosto povzpnejo nad 30 stopinj. Cartagena je tudi cenovno ugodna. Do bližnjih letališč, denimo Murcie, je mogoče prileteti s poceni poleti. Povprečna cena piva v Cartageni je okoli 3 evre, kar je precej ugodno v primerjavi z drugimi evropskimi turističnimi mesti.

Raziskava organizacije InterNations pa je pokazala, da so v Cartageni zelo zadovoljni tudi priseljenci. Več kot tri četrtine (77 odstotkov) je zadovoljnih s svojo finančno situacijo, kar je bistveno višje od svetovnega povprečja, ki znaša 54 odstotkov.

Ne le sončna, Cartagena je tudi poceni.

Poleg Cartagene so med najbolj sončnimi mesti v Evropi še Alicante, Malaga, Murcia, Granada, Sevilla in Cordoba. Mesti, ki nista v Španiji, a sta se uvrstili med deseterico, sta Marseille v Franciji in Catania na Siciliji. Marseille se ponaša s povprečno 266,1 ure sončne svetlobe na mesec, Catania pa 273,7.

Z vremenom v Cartageni skoraj zagotovo ne boste zgrešili. FOTO: Andrea Tabaro/Getty Images

Holidu ni omenjala najmanj sončnih mest v Evropi. Zato pa je časopis The Telegraph leta 2016 na seznam najmanj sončnih mest uvrstil škotski Glasgow s 1203 sončnimi urami na leto, Reykjavik na Islandiji (1268 sončnih ur na leto), angleške Birmingham (1364), London (1410) in Manchester (1416), irski Dublin (1424), Köln v Nemčiji (1504) in Vaduz v Liechtensteinu (1517).