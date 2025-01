Tako Melania Trump govori slovensko: v javnost prišel posnetek (VIDEO)

Po izvolitvi in zdaj še zaprisegi Donalda Trumpa kot novega ameriškega predsednika so seveda oči sveta uprte ne le vanj, ampak tudi v njegovo ženo Melanio. Prva dama je toliko bolj zanimiva predvsem za Američane, ker o njej ne vedo prav dosti, nekdanja manekenka namreč ni ravno odprta knjiga, že za časa prvega mandata njenega moža je cenila zasebnost in z mediji komunicirala le toliko, kot je bilo nujno.

So pa na oni strani Atlantika, kot kaže, brskali po naftalinu in na plan potegnili posnetek mlade Melanie, ki jih je navdušila s slovenščino.

Njene besede so seveda prevedli, kratki posnetek pa si je v približno desetih urah ogledalo že 45.000 ljudi.

(Za ogled posnetka počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Na njem lahko slišimo slovensko novinarko, ki Melanio vpraša, ali misli, da je za uspeh potrebna tudi sreča. »Ja, mislim, da je. Mislim, da je potrebna sreča, da si na pravem mestu ob pravem času,« pa ji je s še precej mladostnim glasom odgovorila Melania, ki se je v času nastanka videa najverjetneje pisala še Knavs.

Po objavo so se vsuli navdušeni komentarji oboževalcev prve dame, ki bo aprila dopolnila 55 let. Večina je pohvalila njeno brezčasno lepoto, ženstvenost in uglajenost.

Sicer pa Melania ni edina, ki govori slovensko. Že pred časom je po pletu zakrožil kratek posnetek, na katerem angleško z močnim slovenskim naglasom govori njen sin Barron, ki menda obvlada jezik maminih prednikov, tudi po zaslugi pokojne babice Amalije, ki je v prvih letih njegovega življenja z njim preživela veliko časa.