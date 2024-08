Po odpovedi na Dunaju, Taylor Swift prvič spet na oder

Prejšnji teden so zaradi resne teroristične grožnje na Dunaju odpovedali tri koncerte ameriške zvezdnice Taylor Swift. Brez težko pričakovanega koncerta so ostali tudi številni slovenski navijači, ki so celo leto nestrpno čakali, da vidijo in slišijo Swift v živo.

Po odpovedi je bilo razočaranje veliko, skrbelo pa je tudi oboževalce, ki so imeli karte za naslednje koncerte.

Teden dni po dogajanju na Dunaju je Taylor včeraj stopila na oder na stadionu Wembley in razveselila na tisoče oboževalcev. Na odru se ji je pridružil tudi njen dobri prijatelj Ed Sheeran.

Organizatorji so pred začetkom pozvali javnost, naj tisti, ki nimajo vstopnic za koncert, ne hodijo pred stadion, saj ne bo dovoljeno stati pred njim.

Prepovedali so »taygating«, trend, ki so ga sprožili oboževalci pevke. Tisti, ki niso imeli vstopnic, so se dobili pred stadionom, poslušali in prepevali njene uspešnice.

Taylor Swift FOTO: Toby Melville Reuters

»Hudo mi je za dunajske swiftije, ampak to je bilo popolnoma izven njihove kontrole,« je dejala ena izmed oboževalk za The Guardian in dodala, da je za varnost na koncertu ne skrbi, saj so poostrili varnostne ukrepe.

Taylor bo na Wambleyu v okviru turneje Eras nastopila petkrat in se nato vrnila v Ameriko. Novembra bo nastopala po Severni Ameriki, decembra pa bo sklenila turnejo v Vancouvru.

