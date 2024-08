Po odpovedi koncertov na Dunaju Taylor Swift sama. Vsi se sprašujejo, kje je Travis Kelce?

Taylor Swift (34) je morala zaradi napovedi terorističnega napada odpovedati tri načrtovane koncerte na Dunaju. V tem težkem času lahko pevka računa na podporo svojega partnerja Travisa Kelcea (34), a le od daleč. Svoje dolžnosti mora namreč izpolnjevati tudi športni zvezdnik moštva Kansas City Chiefs.

Kot poroča ameriški Sun, naj bi Kelce svojo partnerko tolažil po telefonu, potem ko je v javnost prišla novica o načrtovanem napadu. »Travis je zelo hitro stopil v stik s Taylor in se z njo nekaj časa pogovarjal, da bi jo podprl in videl, kako se znajde v tej napeti situaciji,« je za tabloid povedal vir. »Po tako intenzivnem dnevu in tej strašni situaciji je naredil vse, kar je lahko, da bi se počutila bolje, in jo poskušal nasmejati.«

Med koncertom FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

Prejšnji četrtek so Travisa videli skupaj z 28-letnim Patrickom Mahomesom na treningu za novo sezono NFL, ki se začne 5. septembra. »Ne bo dobil dodatnega dopusta, ker se sezona začne čez en mesec,« je nadaljeval vir.

»Taylor ve, da je tarča, in to je sprejela. Ne želi dovoliti, da bi ji bila ta turneja uničena.«Pevka bo »še naprej živela svoje življenje in se veseli svojih nastopov v Londonu in tekem KC v tej sezoni«. Načrtovani napad je zaljubljencema pokazal, »kaj je v življenju pomembno, bil je opozorilo, da morata polno uživati ​​življenje«, poroča Slobodna Dalmacija.