Po odpovedi koncertov Taylor Swift: Tiffany ostala brez denarja in hudo razočarana

»Dunajski koncerti turneje Eras Taylor Swift so odpovedani, potem ko so mestne oblasti potrdile, da je nekdo načrtoval teroristični napad. Po potrditvi, da naj bi napadalci za tarčo izbrali stadion Ernst Happel, nam ni preostalo drugega, kot da zavoljo varnosti vseh odpovemo vse tri načrtovane koncerte,« sta se glasila stavka, ki sta zlomila srca oboževalcev ene najuspešnejših glasbenic vseh časov. Trume mladih in starih so se nameravale na Dunaj odpraviti tudi iz Slovenije, koncerti so bili namreč načrtovani za včeraj, danes in jutri, pritegnili naj bi več kot 170.000 ljudi, vsi so bili razprodani. Organizatorji bodo povrnili vse stroške, a le za vstopnice.

Preprečili so masaker. FOTO: Eva Manhart/Afp

Oboževalci, ki so v avstrijsko prestolnico pripotovali z bolj oddaljenih koncev sveta, pa bodo ostali brez zajetnih vsot. Tiffany Kidd je denimo prvič v svojih 41 letih življenja prihranila dovolj denarja, da si je lahko privoščila potovanje zunaj rodne države, Taylor Swift je tega vredna, je dejala. Lani si je Tiffany dala narediti prvi potni list, kupila je povratno letalsko vozovnico iz Arizone na Dunaj, nato na Dunaju za nekaj dni rezervirala hotelsko sobo, kar jo je stalo okrog 5000 evrov. Zdaj je ostala brez denarja in hudo razočarana, a »srečna, da je z vsemi vse v redu in da so vsi na varnem«.

Osumljenca sta najstnika

V Avstriji so v sredo prijeli domnevne načrtovalce napadov, 19-letnika v Ternitzu južno od prestolnice, 17-letnika na Dunaju, v pripor so odpeljali še enega 17-letnika, po nekaterih nepotrjenih informacijah naj bi dva osumljenca še iskali. Priprave na napad so potekale v hiši 19-letnika v Ternitzu, je pojasnil generalni direktor za javno varnost na avstrijskem notranjem ministrstvu Franz Ruf. Med hišno preiskavo so tam poleg več kemičnih snovi zasegli tudi tehnične naprave, ki jih analizirajo. 19-letnik je pred tedni prisegel zvestobo skrajni skupini Islamska država, je še sporočil Ruf in dodal, da njegovi starši izhajajo iz Severne Makedonije. Po poročanju nekaterih avstrijskih medijev naj bi 19-letnik med drugim nameraval z avtomobilom zapeljati v množico pred stadionom, sledil naj bi napad z mačetami in noži, aktivirali naj bi tudi eksplozivno sredstvo.

Franz Ruf (desno) je pojasnil podrobnosti preiskave. FOTO: Avstrijsko notranje ministrstvo/Reuters

»Živimo v času, ko z nasilnimi sredstvi napadajo naš zahodni način življenja,« se je na omrežju X odzval avstrijski kancler Karl Nehammer in dejal, da so po zaslugi sodelovanja avstrijskih in tujih služb, šlo naj bi za ameriške obveščevalce, grožnjo prepoznali v zgodnji fazi in preprečili morebitno tragedijo. »Islamistični terorizem ogroža varnost in svobodo v številnih zahodnih državah. Prav zato se ne bomo odpovedali svojim vrednotam, kot sta svoboda in demokracija, ampak jih bomo še bolj odločno branili. Te vrednote so temelj naše družbe in nas delajo odporne proti ekstremizmu in terorizmu,« je poudaril.