Po nizu škandalov in smrti moža: kje je po 30. letih vdova slavnega glasbenika

Potem, ko je njem mož Kurt Cobain leta 1994 tragično preminul star komaj 27 let, se njegova vdova Courtney Love ni pogosto pojavljala v javnosti.

Čeprav je Kurt s svojo skupino Nirvana konec devetdesetih let dosegal velike glasbene uspehe, ni mnogo znanega o tem, kaj se je po koncu tega obdobja v zasebnosti dogajalo z njo.

Njena skupina Hole je prvi album objavila leta 1991, zadnjega, četrtega leta 2010. Courtney je leta 2004 izdala tudi solo ploščo.

Sedaj živi v Veliki Britaniji, pravi, da že več kot deset let ni izdala albuma in da je končno pripravljena na ta korak ter obljublja svojevrsten opus.

Iz Los Angelesa se je umaknila, ker je hotela zbežati od »preagresivne kulture«. To je eno od mnogih spoznanj, do katerih je prišla v zadnjih letih, po veliko vzponih in padcih, miru in kaosa, slave in samote.

A nov album ni vse, kar načrtuje, oblikovala je še svojo modno linijo in 58-letbna Courtney piše spomine.

Kaj bo v njih, bo znano, ko bodo ugledali luč sveta, se pa pevka aktivno prizadeva za vključitev več žensk v Rock and Roll hišo slavnih.

V odziv na prispevek novinarke Jessice Hopper z naslovom Hiša slavnih Rock and Rolla, v katerem avtorica poudarja mesto žensk v njej, je Courtney na družabnih omrežjih zapisala:

»Resno? Od 719 njenih članic je samo 61 žensk, kar je 8,48 odstotka.«