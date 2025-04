V UKC Ljubljana se je povesil spuščeni strop, prostor takoj zaprli

V centralnem laboratoriju UKC Ljubljana se je zjutraj povesila konstrukcija spuščenega stropa nad eno od laboratorijskih linij. Na tla je padlo nekaj stropnih plošč, a linija ni bila poškodovana, prav tako ne vzorci in tudi noben od zaposlenih. Zaradi varnosti so laboratorij zaprli. Zagotovljene so nadomestne laboratorijske zmogljivosti.

Kot je danes popoldne v izjavi prek videopovezave povedal pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za investicije in upravljanje s premoženjem Jure Dolinar, so že po dogodku, ki se je zgodil okoli 8. ure, pristopili k sanaciji in se dogovorili o delovanju laboratorija v času sanacije.

Strokovnjaki razlog za poves konstrukcije še ugotavljajo, iščejo pa tudi najhitrejše in najboljše možnosti za odpravo napake in čim hitrejši ponovni zagon laboratorija, je povedal Dolinar.

Zagotovili nadomestne laboratorijske zmogljivosti

Za nemoteno izvajanje laboratorijskih preiskav so zagotovili nadomestne laboratorijske zmogljivosti. Laboratorijske preiskave se izvajajo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana v njihovem laboratoriju. V okviru UKC Ljubljana pa so povečali izvajanje preiskav v laboratoriju Bolnišnice Petra Držaja.

»Za vse paciente, ki laboratorijske preiskave potrebujejo, so te zagotovljene,« so že dopoldne navedli v UKC Ljubljana.