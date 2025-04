Drama med protestniki in policijo v Srbiji: blokirali cesto nato je završalo (VIDEO)

V Srbiji se je od nesreče v Novem Sadu zgodilo že kar nekaj protestov, nov se je zgodil danes v mestu Novi Pazar. V njem je policija posredovala tudi s silo.

Po poročanju hrvaškega portala Jutarnji so študenti in meščani blokirali avtobuse s podporniki Srbske napredne stranke, ki naj bi bili namenjeni na shod v Beograd. Ob tem pa je prišlo do napetosti med protestniki in policijo.

Da je protestnike lahko odstranila s ceste, je policija morala uporabiti silo. Prišlo je tudi do nekaj prerivanja.

Več naj bi bilo poškodovanih

Koca Faković iz stranke Stranke svobode in pravice je po poročanju omenjenega portala dejala, da je bilo med intervencijo poškodovanih več študentov.

Kot je videti na posnetku (če vam ga ne pokaže, ga lahko vidite tukaj), ki je zaokrožil po družbenem omrežju X, je policiji čez nekaj časa uspelo sprostiti cesto, tako da so avtobusi lahko zapeljali po njej.