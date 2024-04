Pred 30 leti se je poslovil. Njegova glasba in slog živita naprej

Mineva 30 let od smrti frontmana skupine Nirvana Kurta Cobaina, ki je kot še nekaj glasbenih legend, kot so Janis Joplin, Jim Morrison in Amy Winehouse, svet zapustil pri 27 letih. V zgodovino se Cobain ni zapisal le z glasbo, ampak tudi s slogom oblačenja, prevelikimi jopami in flanelastimi srajcami, ki je kot njegova glasba še danes živ.

Cobainov slog se je rodil ob Nirvanini skladbi Smells Like Teen Spirit, ki je obveljala za prebojni singel, ki je prevzel tedaj zelo priljubljeni MTV. Cobain je nosil rabljeni majici, oblečeni drugo čez drugo, lasje pa so mu razmršeni padali na obraz in oboževalci po vsem svetu so njegov slog sprejeli z odprtimi rokami.

Kurtova jopica je razstavljena v Hard Rock Cafeju v New Yorku. FOTO: Johannes Eisele/Afp

57 let bi dopolnil letos.

Courtney Love mu je rodila hčer Frances Bean. FOTO: Fred Prouser/Reuters

»Odraščal je v revščini, zato je večkrat podvajal svoja oblačila, da bi prikril svojo mršavost, zaradi katere je bil zelo nesamozavesten, čeprav je bil lep fant,« je povedala Charlotte Blum, ki je leta 2001 izdala knjigo o grungeevskem gibanju.

Čeprav tako kot drugi člani Nirvane ni maral dragih oblačil priznanih blagovnih znamk, na kar so ob snemanju videospota Smells Like Teen Spirit posebej opozarjali, je Cobainov slog za dobičkonosnega prepoznalo več modnih hiš, čemur bi Cobain kot kritik velikih korporacij zagotovo nasprotoval.

Cobaina, ki bi februarja dopolnil 57 let, a si je pred 30 leti vzel življenje, so samomorilske misli preganjale že dlje. Že v Rimu je marca 1994 vzel preveliko količino mamil in bil nekaj dni v komi, vendar so ga rešili. To jim ni uspelo mesec dni pozneje doma, v Seattlu. Pustil je poslovilno pismo: pozneje ga je oboževalcem prebrala njegova žena, pevka Courtney Love, ki mu je leta 1992 rodila hčer Frances Bean. V pismu je Kurt med drugim zapisal, da že dolga leta ni čutil nobenega vznemirjenja in se je zato čutil krivega. O glasbenikovih poslednjih dneh je leta 2015 režiser Gus Van Sant posnel film Zadnji dnevi.