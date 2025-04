Rešena starodavna skrivnost! DNK razkriva, zakaj je umrl Tutankamon

Skrivnost prezgodnje smrti faraona Tutankamona, ki je umrl pri rosnih 19 letih, je morda vendarle razrešena. Najnovejše DNK raziskave razkrivajo, da je slavnega vladarja najverjetneje pokosila smrtonosna kombinacija malarije in prirojenih zdravstvenih težav, ki so bile posledica »kraljevskega« parjenja med sorodniki.

Preboj je dosegel mednarodni znanstveni tim, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz Egiptovega Nacionalnega raziskovalnega centra in Univerze v Kairu v sodelovanju z nemškima raziskovalcema DNK. Analizirali so vzorce tkiv več kraljevih mumij, vključno s samim Tutankamonom.

Malarija in prirojene bolezni

DNK preiskave so pokazale, da je Tutankamon trpel za nekrozo v levem stopalu – bolečo boleznijo, zaradi katere je moral uporabljati bergle. V njegovi grobnici so arheologi odkrili več kot 130 sprehajalnih palic, kar potrjuje domneve o njegovih težavah z gibanjem.

Maska staroegipčanskega kralja Tutankamona na pokrovu njegove krste med restavriranjem v Velikem egipčanskem muzeju v Gizi. FOTO: Mohamed Abd El Ghany Reuters

Ko so k temu prišteli še okužbo z malarijo, za katero so bile možnosti preživetja v starem Egiptu izredno majhne, so raziskovalci prišli do zaključka, da je prav ta dvojni udarec vodil do njegove prezgodnje smrti.

»To je še en košček v velikem mozaiku življenja in smrti enega najbolj slavnih faraonov v zgodovini,« je povedal Tim Batty, vodja razstave o Tutankamonu v britanskem mestu Dorchester.

Zdravstvene posledice incesta

Raziskava je osvetlila tudi Tutankamonovo družinsko drevo. DNK sledi potrjujejo, da sta bila njegova stara starša faraon Amenhotep III in kraljica Tije. Za njegove starše pa obstaja velika verjetnost, da sta bila sorojenca – domneva se, da je bil oče kontroverzni faraon Ehnaton, mati pa kar njegova sestra.

Tutankamonova grobnica. FOTO: Wikipedia

To bi po mnenju strokovnjakov lahko razložilo Tutankamonovo krhko zdravje, deformacije lobanje in številne prirojene težave.

Arheološke skrivnosti: zakaj še vedno buri duhove?

Tutankamon, ki je vladal Egiptu med letoma 1332 in 1323 pr. n. št., je postal svetovna ikona po odkritju skoraj nedotaknjene grobnice leta 1922. Britanski arheolog Howard Carter je takrat v Dolini kraljev odkril več kot 5.000 dragocenih predmetov, med njimi znamenito zlato pogrebno masko, oblačila, zdravila in orožje.

Tutankamonova zlata maska. FOTO: Wikipedia

A tudi stoletje pozneje mladi faraon ostaja obdan s številnimi skrivnostmi. Nekateri zgodovinarji so domnevali, da je bil umorjen, drugi so menili, da je umrl zaradi zlomljene noge ali nesreče. CT-pregledi njegove mumije so pokazali nenavadno podolgovato lobanjo – še en mogoč znak posledic incesta.

Čeprav si znanstveniki niso povsem soglasni glede ugotovitev – nekateri še vedno trdijo, da je bila njegova mati kraljica Nefertiti – nova raziskava predstavlja najbolj prepričljive znanstvene dokaze doslej.