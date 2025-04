Senidah praznovala okrogli jubilej, pred njo so zdaj velike stvari (Suzy)

Štirideseta so nova trideseta, pomislimo, ko opazujemo energično in mladostno pevko Senidah. Devetega aprila je ponosno zakorakala v novo desetletje in ob svojem jubileju več kot 500 tisoč spletnim prijateljem sporočila: »Sonce sije (in to je zame dovolj), ananas je bil sladek, lasje so ubogljivi in moja koža je bleščeča.«

Novopečena štiridesetletnica je nedavno v intervjuju za našo revijo povedala, da se s številkami ne obremenjuje, želi si le, da bi še naprej ustvarjala glasbo in se dobro počutila v svoji koži. »Človek mora biti najprej zadovoljen sam s sabo, da je lahko še z drugim. Ženske, z družino ali brez nje, ne bi smele pozabljati nase in na svojo srečo,« je poudarila pevka, ki se veseli novega življenjskega obdobja, saj je prepričana, da jo čakajo velike stvari.

»Najpomembnejše je, da sem mirna in okrog sebe nimam drame. To je vse, kar potrebujem. Rada imam svoje življenje, uživam v vsem, kar počnem, a nikoli prav zares ne mirujem.«