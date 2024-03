To je šest groznih slavnih mam

Vloga mame ni vsem pisana na kožo in s tem ni nič narobe. Narobe pa je, kadar mame postanejo osebe, ki to ne bi smele biti. Nekaj takšnih je tudi med slamnimi imeni, razkriva jih Stil.kurir.rs.

Courtney Love

Courtney Love in Kurt Cobain sta se poročila leta 1992, isto leto se jima je rodila hčerka Frances Bean Cobain, ki pa sta jo vzgajali babica in teta po očetovi strani.

Courtney je kasneje priznala, da je že med nosečnostjo uživala nedovoljene substance, leta 2003 je bila zato celo zaprta in leta 2009 izgubila uradno skrbništvo nad hčerko.

Jaid Barrymore

Mama Drew Barrymore je bila izjemno ljubosumna na hčerko in na njej preboj v filmski svet, čeprav jo je v industrijo, kot deklico vpeljala sama. Napetost med obema je bila ogromna.

Tabloidi so lani celo poročali, da je igralka izjavila, da si je želela, da bi bila njena mama mrtva, vendar je to zanikala.

Ostaja pa dejstvo, da je Jaid hčerko kot otroka vozila po nočnih klubih, kjer je deklica prišla v stik z drogo in alkoholom in že pri 12. letih odšla na odvajanje.

Pri 13. jo je mama zaprla v psihiatrično ustanovo, stara 14. let je Drew dosegla osamosvojitev od mame in očeta Johna Drewa Barrymora.

Britney Spears

Nekdanja princeska popa ima dva sinova: Seana, rojenega leta 2005 in leto dni mlajšega Jadena Federlineja. Socialni delavci, ki so obiskovali njihov dom, so pevko opisovali kot sebično mamo, ki se je bolj kot z otrokoma ukvarjala sama s sabo.

Vzdušje v domu je bilo kaotično in nespodbudno, zato je skrbništvo nad njima ob ločitvi dobil oče, ona pa ju je smela videti dvakrat tedensko.

Jaden je kasneje izjavil, da je mama preživljala težko obdobje in se jima ni mogla dovolj posvečati.

Brigitte Bardot

Igralka je leta 1960 dobila sina Nichoilasa in govorila, da očeta otroka ne zapusti zgolj zato, ker se boji, da bi bila potem mama samohranilka.

Dejala je, da nikoli ni želela otroka, vendar so bili tedaj splavi prepovedani. Nosečnost s sinom je opisovala kot tumor, ki raste v njej, po porodu se je skušala celo ubiti in je zaužila velik odmerek zdravil, vendar je preživela.

Otrok je bil zanjo ovira in motnja v karieri, nikoli ga ni sprejela in so ga vzgajale njegove tete. Kasneje v življenju je želela z njim vzpostaviti stik, a jo je on vselej zavrnil.

Brooke Mueller

Dvojčka Boba in Maxa je igralka leta 2009 dobila z igralcem Charlijem Sheenom, a je po njunem rojstvu več časa kot doma preživela po zaporih in raznih institucijah zaradi zlorabe drog.

Nad otrokoma je hitro izgubila skrbništvo.

Kate Moss

Manekenka je edino hčerko Lilo rodila leta 2002. Deklica je plod zveze med Kate in urednikom Jeffersonom Hackom, ki sta se kmalu po rojstvu deklice razšla.

A tedaj je ona pogosto čas preživljala za rešetkami zaradi zlorabe drog, za hčerko je skrbel njen partner, prav tako odvisnik. Kljub temu ji je nekako uspelo, da nikoli ni izgubila starševskih pravic.