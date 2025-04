Lior Kochavy: Ljubezen do hrane je ljubezen do ljudi

Nova sezona Odprte kuhne se je začela s svežo energijo, trajnostnimi inovacijami in številnimi presenečenji, ki jih njen ustanovitelj in gonilna sila Lior Kochavy tudi letos z veliko predanostjo prinaša v srce Ljubljane. V petek dopoldne se je Pogačarjev trg spet spremenil v živahno stičišče vonjav, okusov in nasmehov. Začela se je 13. sezona priljubljene kulinarične tržnice, ki se med marcem in oktobrom vsak teden spremeni v oazo užitkov. Dogodek, ki privablja obiskovalce od blizu in daleč, je ponudil še bogatejšo paleto gastronomskih doživetij, ki zrcalijo drznost, inovativnost in čut za kakovost. »Takšnih številk si nisem predstavljal, ko smo pred leti začeli to zgodbo v središču mesta. Prvi dogodek nas je nekoliko preizkusil z vetrovnim vremenom, a danes nas greje sonce, vzdušje je čudovito, obiskovalci so nas res pogrešali,« pove Lior Kochavy z iskrenim nasmehom, ko ga obiščem sredi dela.

Skrb za okolje

Nova sezona ni zgolj nova etapa – zaznamujeta jo tudi dva pomembna mejnika: 300. dogodek v Ljubljani in 400. v Sloveniji. Ta razcvet ne bi bil mogoč brez zavzetega sodelovanja tako z dolgoletnimi kot z novimi partnerji – letos se jih je pridružilo deset. »Scena se razvija in raste. Tudi z našimi stalnimi partnerji se trudimo naprej – nismo zgolj organizatorji, smo tudi svetovalci, sodelavci, soustvarjalci,« poudarja Lior.

Scena se razvija in raste, pravi Lior Kochavy. FOTO: Igor Modic

V letošnji sezoni bo sodelovalo več kot 65 ponudnikov, ki bodo skupaj predstavili več kot 280 jedi. Med novimi obrazi izstopajo Taverna Lyra z grško kulinariko, ikonična Restavracija JB, Domačija Novak z dolenjskimi specialitetami, Bodega Latina Wine z južnoameriškimi okusi in argentinskimi vini, Pronto! Focacceria z italijanskimi sendviči, Vinorodna Štajerska, Langoš Atelier ter Žmoht, ki svojo sezonsko ulično kuhinjo seli na Pogačarjev trg. »To je ogromen korak naprej,« z zadovoljstvom pove Kochavy in doda, da so letošnji poudarki usmerjeni predvsem v trajnostni razvoj. Ena ključnih usmeritev letošnje sezone je premišljena skrb za okolje. V sodelovanju s projektom Prijazno življenje ter z javnimi podjetji Ljubljanska parkirišča in tržnice in Voka Snaga bodo organizatorji skrbeli za čisto in urejeno okolje, ločevanje odpadkov ter uporabo izključno biorazgradljive embalaže. »V letošnji sezoni smo v sodelujočih restavracijah uvedli 100-odstotni reciklažni sistem, kar pomeni, da se prav vsak odpadek ločeno obdela, embalaža pa je v celoti razgradljiva – kar je že zdaj norma in ne izjema. Plastika je skoraj preteklost. Imamo sistem, da v treh do štirih letih postanemo popolnoma brez plastike, vse bo bio, vse bo razgradljivo. To je izjemno za dogodek, ki ga obišče po 20.000 ljudi,« pove Lior. »Poudarjamo tudi izobraževalno komponento – želimo, da obiskovalci razumejo, zakaj in kako ločevati odpadke. Tako jih bomo spodbujali k trajnostnemu ravnanju.«

Ritmi mest, okusi Azije

Odprta kuhna ostaja zvesta svoji nomadski duši – tudi letos bo obiskala različna slovenska mesta: Ptuj, Novo Gorico, Slovenj Gradec, Izolo, Novo mesto, nekaj novih lokacij bodo razkrili sproti. »Naša misija je ustvariti prostor, kjer se ljudje lahko povežejo, uživajo in delijo izkušnje. Hrana je le eden od načinov, kako to doseči,« pove Kochavy.

Med najbolj pričakovanimi novostmi letošnje sezone je prav gotovo festival azijske ulične hrane Festivasia, ki bo na Pogačarjevem trgu 24. in 25. maja ter 13. in 14. septembra. »Pripravljamo kulinarično izkušnjo iz Koreje, Japonske, Indije, Vietnama … Vse na enem mestu. Res se veselim, da bomo pokazali tudi to plat ulične hrane. Azijci se znajo zabavati, mi pa se bomo trudili, da to energijo prenesemo tudi k nam.« Festival bo prava eksplozija okusov, barv in kultur, ki obiskovalce popelje na avtentično kulinarično potovanje.

Hkrati organizatorji sledijo tudi spremenjenim navadam obiskovalcev. Letos je v ponudbi več kot 50 vin, obenem pa uvajajo tudi brezalkoholna vina in osvežilne koktajle. »Gledamo, kaj ljudi zanima, kaj jih navduši,« razloži Lior. Da bi bilo doživetje popolno tudi v vročih dneh, pripravljajo posebne kotičke za osvežitev – z ledom, senčniki in ležalniki. »Hočemo ustvariti občutek plaže, sproščenosti, počitnic. Da prideš, uživaš, se malo ustaviš. Vse to, skupaj z najboljšim razgledom v mestu, obiskovalcem nudi prijeten pobeg od mestnega vrveža. To bo kot majhna urbana plaža v središču Ljubljane.«

Dobro sam s sabo

Novo sezono Lior odpira z jasno vizijo in srcem na pravem mestu, kajti zgodba Odprte kuhne je več kot le ulična hrana. »To je postal prostor druženja, odkrivanja, doživetij.« Zima zanj ni bila čas počitka, ampak čas za premislek in ustvarjanje. »Imamo več časa za kreativnost in nove ideje. Decembra pripravljamo še eno presenečenje, a zaenkrat naj ostane skrivnost,« se nasmehne. In razkrije, da mu je znova lepo med ljudmi: »Vidim veselje, smeh – to je moja energija.«

Danica Lovenjak in Lior Kochavy FOTO: Igor Modic

Čeprav je ves čas močno vpet v organizacijo, vodenje ekipe in projekte, ki ga pogosto peljejo tudi v tujino, v zadnjem času namenja več pozornosti tudi sebi. Na vprašanje, kako se počuti, odgovori iskreno, a hkrati odločno: »Zelo dobro. Morda celo prvič tako dobro po štiridesetem. Imam občutek, da sem zdaj našel sebe, svoje ravnotežje. In to prinašam tudi v svoje delo.« O tem, ali je za to zaslužna tudi nova ljubezen, ne želi govoriti, vendar njegov izraz ne skriva zadovoljstva. »Srečno življenje je prioriteta. Ni nujno, da si z nekom, pomembno je, da si dobro sam s sabo.« Njegova inspiracija ostajajo ljudje, glasba, hrana in ustvarjanje dobrih vibracij. »Če hočeš resnično spreminjati svet, moraš začeti pri sebi,« verjame. »Če si sam s sabo v miru, potem si lahko tudi srečen z drugimi. Ampak ni nujno. Vsak mora najti svoj happy life.« Zgodba Odprte kuhne ni zgolj pripoved o uspešnem dogodku, temveč o vrednotah, ki presegajo hrano. »Ljubezen do hrane je ljubezen do ljudi. To je v bistvu srce vsega, kar delamo,« pravi Kochavy. Zanj je vsak nasmeh obiskovalca največja nagrada. »Rad zadovoljim ljudi. To mi največ pomeni,« sklene.