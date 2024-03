Lepa novica Petra Graša

Zaradi norega delovnega ritma ima 48-letni Petar Grašo včasih občutek, da je v zgodnjih dvajsetih: predano nastopa, njegov urnik je poln in dnevi mu hitro bežijo.

Si je pa za hrvaški časopis Gloria vendarle vzel čas in pogledal 30 let nazaj ter povedal, kaj namerava v prihodnosti.

Njegovi spomini so lepi in v njih je tudi njegova žena Hana Huljić, je pa vse oboževalce nedvomno razveselil z novico:

»V prvi polovici leta bo izšel moj novi singel, do konca leta pa še album. Moj zadnji nosilec zvoka je izšel leta 2003, to pomeni, da je od tega minilo 21 let. Vendar albumi niso več tako pomembni. Pomembneje je kontinuirano objavljati nove pesmi.

Na albumu jih mora biti 22, in če sta od teh samo dve uspešnici, jih gre 20, hočeš ali nočeš, v nič. Moj princip filozofije je zato manj je več,« je povedal pevec, ki se je spomnil tudi, kako sta s Hano pred osmimi leti snemala videospot za pesem Srce za vodiča in zaupal, da če bi mu kdo tedaj rekel, da bo Hana čez osem let njegova žena, tega ne bi verjel.

»Ona je snemala zjutraj, jaz kasneje, tako da se praktično nisva srečevala. Če bi kdo tedaj rekel, da bo čez osem let moja žena, bi oba umrla od smeha, drug drugemu dala petko in se spraševala, kaj za vraga govorijo.

Življenje je zanimiv režiser. In hvala mu za to.«