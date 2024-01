Prijateljica zaupala, kaj je počela Hana Huljić

Splitska glasbenica Hana Huljić Grašo spretno skriva svoje zasebno življenje, je pa njena prijateljica in poročna priča Domenica Žuvela razkrila, kaj je počela zadnje čase.

»Studio time,« je napisala ob fotografijo na instagramu, kjer s Hano in prijateljicami pozira v studiu.

V zgodbah na instagramu je pokazala še več utrinkov in vzdušje med delom, med katerim nastaja, kot je razkrila, nekaj novega, kaj natančno ostaja skrivnost.

Hana se je sicer po rojstvu hčerke Albe vrnila h glasbi. Decembra je odprla svoj You Tube kanal z otroškimi pesmicami, pred tem je objavila novo avtorsko pesem Moon.

V pogovoru za Glorio je zaupala, kakšen očka in mož je Petar in povedala, da je, kar zadeva skrbi za leto in pol staro deklico, veliko bolj sproščen, kot je ona. Pred kratkim je na svojem instagramu pokazala, kako velika je že Alba in kako že hodi.

Hana in Petar sta se poročila februarja leta 2022 v Splitu, hčerko sta dobila julija istega leta, piše Dnevnik.hr.