Ste jo videli? Oprah Winfrey je vitka kot še nikoli (FOTO)

Odkar so zvezdnice in zvezdniki odkrili ozempic, zdravilo, namenjeno zdravljenju sladkorne bolezni, a uporabno tudi kot sredstvo za hujšanje, so začeli eden za drugim izgubljati kilograme, tudi tisti, ki so se s prekomerno težo prej neuspešno borili več let. Ena takšnih je Oprah Winfrey, ki se je pred dnevi na premieri filma The Color Purple v Los Angelesu pojavila v čudoviti oprijeti obleki, ki je razkrivala njen izredno ozek pas. Winfreyjeva v preteklosti ni skrivala borb s kilogrami, enkrat je zmagala ona, spet drugič oni.

Ne vem, če obstaja še kakšna javna oseba, o teži katere se je govorilo več kot o moji.

Pogosto se je sramovala

Njeni oboževalci so se zato začeli spraševati, ali si je tokrat tudi ona pomagala s kontroverznim zdravilom, ne nazadnje pri njenih 69 letih ni tako enostavno izgubiti skoraj 20 kilogramov, Oprah pa je to uspelo celo v pičlih nekaj mesecih. A televizijska zvezdnica vztraja, da je kilograme izgubila izključno »s trdim delom in močno voljo« in dodala, da ji gredo vprašanja o njeni teži že pošteno na živce.

Njena teža je vedno nihala. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

»Ne vem, če obstaja še kakšna javna oseba, o teži katere se je govorilo več kot o moji. Nekomu ni prav, ko imam preveč kilogramov, nekomu, ko jih imam premalo. Pogosto sem se sramovala sama sebe, tega, kako sem videti, še posebej hudo je bilo v mojih mlajših letih, ko sem bila res bolj zalita in televizijski šefi niso imeli nobenih zadržkov, da mi ne bi tega očitali,« je med drugim dejala Oprah, ki zanika, da bi posegla po ozempicu, saj da bi bilo to »prelahko«.

»Odločila sem se, da bom shujšala sama, če bi si pomagala s tem zdravilom, bi bila to bližnjica, bližnjic pa ne maram,« je zatrdila.

Bilo ji je slabo

A tako kot so slavne dame nekoč zanikale, da si do mladostnega videza pomagajo z lepotnimi posegi, jih tudi zdaj ni malo, ki skrivajo uporabo ozempica, zato njihovi oboževalci mnogim pač ne verjamejo, da so zgolj spremenile način življenja in začele vsak dan telovaditi. Ena redkih, ki nima težav odprto govoriti o svojih izkušnjah z njim, je Sharon Osbourne, ki se je s pomočjo zdravila skorajda prepolovila, da je shujšal z njegovo pomočjo, je priznal tudi igralec Tracy Morgan, ki je nad ozempicom tako navdušen, da se mu ne namerava odreči.

Tracy Morgan (desno) se ozempicu ne namerava odreči. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Poskusila ga je tudi komičarka Amy Schumer, ki pa je po njegovi zaslugi tako shujšala, da se je počutila tako šibko, da se ni mogla več niti igrati s sinom, zato izkušnje ne bi ponovila, enako kot Chelsea Handler, ki jo je med jemanjem zdravila mučila huda slabost.

»Nisem diabetik, pa naj jemljem zdravilo zanj, se vam to ne zdi povsem neodgovorno? Sem poskusila, moj zdravnik izdaja recepte zanj kot po tekočem traku, a to ni zame. Ne obsojam tistih, ki morajo resnično shujšati iz zdravstvenih razlogov, in si pomagajo z ozempicom, jaz v to skupino ne spadam, niti večina zvezdnikov, ki bi radi hitro in brez truda izgubili kilograme. Nekega dne se jim bo to maščevalo, nekaj hudega se bo zgodilo, v to sem prepričana,« je pravi Handlerjeva.