Ozzy Osbourne prepričan, da se mu čas izteka. Rad si privošči kakšen džojnt

Zdravje kontroverznega pevca Ozzyja Osbourna že leta peša, a tako hudo, kot je zadnje dni, menda še ni bilo. Ozzy je pred štirimi leti nesrečno padel in od takrat so mu že štirikrat operirali hrbtenico, med eno od operacij pa so mu odkrili sumljivo tvorbo, ki so jo sicer uspešno odstranili, a je to nekdanjemu članu zasedbe Black Sabbath prineslo nove težave.

Ozzy, ki bo v ponedeljek dopolnil 75 let, skorajda ne more več hoditi brez pomoči, ves čas se opira na palico, pogosto mu morajo pomagati tudi asistenti, predvsem zaradi njegovih težav z ravnotežjem. Kot je dejal med pogovorom za britansko glasbeno revijo, čuti, da se njegov čas na tem svetu izteka, po njegovi oceni ima pred seboj še največ 10 let.

Sharon mu stoji ob strani že več kot štiri desetletja. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

3. decembra bo dopolnil 75 let.

Rad privošči kakšen džojnt

»Ne bojim se smrti, ne želim si dolgega in bednega življenja, polnega bolečine. Všeč mi je ideja, da lahko greš, če imaš neozdravljivo bolezen, nekam v Švico in si hitro rešen. Gledal sem očeta, ki je umiral za rakom, tega ne želim izkusiti,« pravi Ozzy, ki je razkril še, da je postal po eni od operacij hrbtenice tako rekoč invalid: »Mislil sem, da si bom po drugem in tretjem posegu hitro opomogel, a so mi v hrbtenico vstavili hudičevo palico. Potem so mi v enem od vretenc odkrili tumor in so morali izkopati še to. Bilo je grozljivo, in od takrat moje ravnotežje ni več, kot bi moralo biti.«

Ozzy Osbourne, ki se ga še dandanes mnogi spominjajo kot tistega glasbenika, ki je na odru živemu netopirju odgriznil glavo, ob tem priznava, da čisto vseh zdravnikovih napotkov kljub temu ne upošteva. Še vedno si denimo rad privošči kakšen džojnt, kar da ob pamet spravlja njegovo ženo Sharon.

Zasluge, da je njuna družina ostala skupaj, gredo Sharon, je prepričan Ozzy. FOTO: Alessia Pierdonemico, Reuters

»Vprašala me je, zakaj to počnem, da me bo to spravilo v grob, pa sem jo vprašal, kako dolgo še hoče, da živim, za vraga. Res da imam v sebi še precej življenja, a roko na srce, nihče ni pričakoval, da bom po tem svetu hodil tako dolgo, kot hodim,« je bil iskren glasbenik, ki je s Sharon letos praznoval 41 let zakona. »Tudi to je neverjetno, kaj naj rečem,« se je ob tem namuznil. Ozzy sicer ne skriva, da je Sharon njegova velika ljubezen ter »edina zaslužna, da se je najin zakon obdržal, da se je obdržala naša družina«. Ne glede na vse, kar je storil, mu je vsa ta desetletja stala ob strani, skrbela zanj in za otroka, se prilagajala …

Zadnje mesece je tudi ona postala tarča tabloidov, saj je močno shujšala, pri čemer si je pomagala z zdravilom ozempic, ki je prvotno namenjeno zdravljenju sladkorne bolezni. Sharon, ki je bila nad rezultati sprva navdušena, zdaj priznava, da je pri izgubi kilogramov pretiravala, njena nova postava pa menda Ozzyju ni niti malo všeč, moža močno skrbi tudi za njeno zdravje. »Prepričan je, da je vse to predobro, da bi bilo res. Dobro, si shujšala, a kaj če bo kaj drugega narobe, kaj če te doleti kateri od stranskih učinkov, to ves čas poslušam,« je dejala Sharon, ki se zdaj trudi, da bi se zredila za kilogram ali dva, a je telo trenutno ne posluša.