Zvezdniški suhici slabo po injekcijah za hujšanje: Nič ne spraviš vase, vse gre ven!

Sharon Osbourne se je naposled pridružila krogu zvezdniških suhic. Po letih diet, ki so se ji po začetni izgubi kilogramov prej ali slej vselej maščevalno zasmejale z jo-jo učinkom, ter celo operativnem obvodu želodca je žena Ozzyja Osbourna našla rešitev. Kontroverzne injekcije za zmanjševanje, skoraj zatiranje apetita, s katerimi je izgubila približno 13 kilogramov in pol. A čeprav so rezultati očitni, televizijska zvezdnica priznava, da nobena pot do vitkosti ni hitra in lahka. Morda so ji prihranile stradanje in ure in ure garanja v telovadnici, a vse štiri mesece ji je bilo nenehno slabo.

Navdušena je nad svojo vitko podobo. FOTO: Osebni arhiv

Zdravilo je bilo razvito za zdravljenje diabetesa. A ko se je njegova učinkovina, semaglutid, izkazala za izjemno učinkovito tudi pri zmanjševanju teže, saj možganom sporoča, da smo siti, je kot čudežno zdravilo za hujšanje obnorelo svet. Še morda bolj, ko so začeli po njem posegati zvezdniki, med katerimi so Elon Musk, Amy Schumer, po govoricah sodeč tudi Kim in Khloe Kardashian. Temu trendu je zdaj sledila še Osbournova. »Res je, jemala sem injekcije in z njimi v štirih mesecih izgubila več kot 13 kilogramov.«

Hudi stranski učinki

A niti to ni nekaj čudežnega, kar poskrbi za takojšnjo spremembo. »Zaradi njih se vse te mesece nisem dobro počutila. Ves čas mi je bilo slabo, moj želodec je bil nenehno vznemirjen,« pravi Sharon, ki pa je kljub tem neprijetnim stranskim učinkom zdaj vendar zadovoljna s tem, kar vidi, ko se pogleda v ogledalo. Še več, presrečna je, da sedaj spet je, kot je včasih, a se vseeno ni zredila nazaj niti za gram. A morda je to zgolj začetno navdušenje, ki jo bo minilo, podobno kot je bilo po obvodu želodca. V svojem pehanju po vitkosti se je za ta poseg namreč odločila leta 1999, a si je dala sedem let pozneje želodčni trak odstraniti. Počutila se je namreč kot prevarantka, ki se je namesto za zmanjševanje vnosa hrane in športno dejavnost odločila za operacijo. Pa tudi hudi stranski učinki se ji kljub izgubljenim 45 kilogramom niso zdeli vredni muk. »Stalno sem bruhala. Nič ne spraviš vase, ker gre vse ven!« Raje se je vrnila k tradicionalnim dietam in telesni vadbi.

Amy Schumer so injekcije tako oslabile, da se niti s sinom ni mogla več igrati. FOTO: Instagram

Preizkusila je verjetno vse vrste diete, a najdlje je vztrajala z Atkinsonovo, pri kateri zelo omejiš vnos ogljikovih hidratov. »Seveda pa sem imela tudi dneve, ko sem goljufala. Vsi jih imamo. A se zaradi tega naslednji dan nisem žrla, preprosto sem se vrnila k predpisanemu jedilniku.«

Stalno sem bruhala. Nič ne spraviš vase, ker gre vse ven!

Kar je delovalo, saj je v le nekaj mesecih s sebe oklestila več kot deset kilogramov. Vseeno se je zdaj ponovno odločila za bližnjico s pomočjo sodobne znanosti. Ustavila je ni niti vrsta pričevanj o stranskih učinkih injekcij. »Te injekcije vsaj zame niso bile realna izbira, če sem zraven hotela tudi živeti. Zaradi njih sem bila tako slabotna, da se niti s svojim sinom nisem mogla več igrati. Vrgel mi je žogo, a je nisem mogla ne ujeti, ne vreči nazaj,« je o njih javno priznala Schumerjeva. In če je v govoricah kaj resnice, se je po njihovo pomoč menda zatekel tudi nekdanji britanski premier Boris Johnson, a jih je brž nehal jemati, saj se je po njih počutil grozno.

Po injekcijah za hujšanje sta menda posegli tudi sestri Kardashian, čeprav to vztrajno zanikata. FOTO: Osebni arhiv