Odraščanje Barrona Trumpa

Sin novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove žene Melanie je star 18 let in v višino meri 206 centimetrov.

Visoko postavo je podedoval po starših, mama namreč meri 180 in oče 190 centimetrov, je pa oba že davno prerastel.

Čeprav ga je mama Melania vedno varovala pred mediji, je v središče pozornosti prišel, ko je njegov oče leta 2017 prvič postal predsednik ZDA. Tedaj je imel deset let.

Med prvim mandatom se je le redko pojavljal v javnosti, letos je aktivneje sodeloval že med očetovo kampanjo in bo zagotovo požel veliko pozornosti med inavguracijo 20. januarja 2025 v Washingtonu.

Barron je, kot sin ene najpremožnejših družin, odraščal v razkošju. Mama naj bi ga že kot otroka negovala s kremo iz kaviarja svoje kozmetične linije Caviar complex C6, ki je bila zaradi slabe prodaje umaknjena s tržišča.

Njegovo otroštvo je bilo tudi sicer vse prej kot običajno. A glede na to, da se Trumpovi radi pohvalijo, da uživajo v malih radostih družinskega življenja, tudi takšnih, povsem običajnih trenutkov, najbrž ni manjkalo, piše Žena.rs.

Med drugim z babico in dedkom, Amalijo in Viktorjem Knavsom, ki sta bila pomemben del njegovega odraščanja.

Ne samo, da je Melania med prvim mandatom moža ščitila Barrona pred mediji, ona je imela ključno vlogo pri njegovi vzgoji.

O tem med drugim priča posnetek, na katerem govori s slovenskim naglasom in dejstvo, da se je Barron po prvi izvolitvi očeta, sicer občasno res pojavljal v javnosti, a zelo redko.

Razlog za to je bila njegova starost in predvsem odločitev mame, da želi sinu omogočiti kar najbolj »normalno« odraščanje.

Šolanje v najelitnejših šolah

Na žalost javnost, kadar se je pojavil v njej, do fanta ni bila vedno najbolj prizanesljiva. Posmehovala se je denimo njegovemu obnašanju na inavguraciji leta 2017, čeprav so nekateri ob tem videli povsem običajno vedenje in grimase najstnika.

Melania se je ob komentarju profesorice univerze Stanford Pamele Karlan, ki je izjavila, da predsednik lahko sina poimenuje Barron, ne more pa ga proglasiti za barona, postavila fantu v bran in na omrežju X zapisala:

»Mladoleten otrok zasluži zasebnost in ga ne bi smeli mešati v politiko.

Pamela Karlan, sramovati bi se morali svojega besa in očitnega javnega blatenja ter izkoriščanja otroka.«

Karlanova se je kasneje za svoje besede opravičila.

Letos je ponosna mama objavila fotografijo sina, ki je prvič odšel na volišče in seveda volil za očeta.

Barron Trump je zaključil več prestižnih šol. V New Yorku je, ko je njegov oče postal prvič predsednik ZDA, obiskoval šolo Columbia Grammar in Preparatory school na Manhattanu.

Šele po zaključku šolskega leta sta se z mamo preselila v Belo hišo. V Washingtonu se je vpisal v šolo St. Andrew’s Episcopal v Marylandu, kjer letna šolnina znaša 40.000 dolarjev.

A ne glede na vse je bil veliko manj izpostavljen medijem od Trumpovih otrok, ki ima iz prvega zakona z Ivano: Ivanke, Erika in Donalda Trumpa mlajšega. Iz zakona z Marlo Maples ima Donald hčerko Tiffany.

Lanskega leta je Trump izjavil, da bi se lahko Barron vpisal na šolo Wharton univerze Pensilvanija in dodal, da je njegov sin odličen športnik. Vsi njegovi sorojenci, razen Erika, so obiskovali to šolo.

The Daily Beast je aprila pisal, da bi lahko Barron postal študent univerze New York na Manhattanu, po poročanju publikacije, sta bili v igri tudi univerza St. John's in Univerza Miami. Ugibanja, katero bo izbral, so se kar vrstila, na koncu se je vpisal na poslovno šolo Stern, eno najboljših poslovnih šol v državi na Univerzi New York.

Glede na višino bi pričakovali, da bo Barron igralec košarke, vendar je njegov oče nekoč izjavil, da ima raje nogomet. Ker ima veliko študijskih obveznosti, bo najbrž le redko v Beli hiši v Washingtonu.

Dogovor Melanie Trump

»Melania je z možem sklenila dogovor, da, če bo zmagal na volitvah, ne bo 24 ur na dan opravljala dolžnosti prve dame,« je pred nekaj meseci za TMZ povedal vir.

Ona želi biti ob sinu, ki bi lahko bil kot študent prvega letnika, sin predsednika in predstavnik republikanske stranke izpostavljen pretiranemu stresu.

Želi poskrbeti, da vanj ne bi bila usmerjena dodatna pozornost in da se ne bi obremenjeval zaradi odzivov drugih študentov ob dejstvu, da ga povsod spremlja tajna služba.

Trumpa sicer študij sina ne skrbi, saj je malo pred volitvami izjavil, da je bister, dober fant, predan učenju:

»Je zelo pameten, odličen učenec in v šoli mu gre odlično.«

Obstajala je možnost, da bi končal v politiki, saj ga je republikanska stranka na Floridi izbrala za delegata, a je na koncu od tega odstopil, domnevno je imela prste vmes Melania.

Izstopa tudi njegov okus za modo, kljub temu, da kritiki pravijo, da se oblači podobno kot mama, najbolje oblečena prva dama ZDA ob Jackie Kennedy.

Barron Trump se je od prve Donaldove kandidature, ko je bil zlasti na spletu neredko deležen posmeha, med drugo prelevil v osebo, ki je, očitno uspešno, na medmrežju nagovarjala mlade volivce in tako pomagal očetu do zmage.