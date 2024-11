Se bo Melania Trump sploh preselila v Belo hišo?

Več virov je za CNN povedalo, da se Melania Trump verjetno ne bo preselila v Washington za polni delovni čas v svojem drugem mandatu prve dame. Razprave o tem, kako in kje bo preživljala svoj čas, sicer še potekajo.

Ena njenih prvih uradnih odločitev je sicer bila, da preskoči tradicionalno in simbolično srečanje z odhajajočo prvo damo Jill Biden v Beli hiši, ko predsednik Joe Biden gosti novoizvoljenega predsednika v Ovalni pisarni. Potem ko je Jill Biden razširila povabilo, je prišlo do razprave o prisotnosti prihajajoče prve dame, pri čemer so člani ekipe Donalda Trumpa jasno povedali, da je pomembno, da gre. Viri so navedli predhodni spor glede urnika za Melanio Trump v zvezi z njeno knjigo, urad prihajajoče prve dame pa je v sredo zjutraj X potrdil, da se ne bo udeležila srečanja.

To nakazuje, da Trumpova, ki je svoja prva štiri leta na položaju posvetila redefiniranju vloge, postavlja zgodnji znak – in nakazuje, da bo v drugem obdobju imela še več avtonomije.

»Nisem zaskrbljena, ker je tokrat drugače. Imam veliko več izkušenj in veliko več znanja. Sem že bila v Beli hiši. Ko vstopiš, točno veš, kaj lahko pričakuješ,« je dejala Trumpova v nedavnem prijateljskem intervjuju za Fox News.

Pričakuje se

Pričakovati je, da Trumpova v naslednjih štirih letih večino svojega časa ne bo preživela v Beli hiši, ampak med New Yorkom in Palm Beachom na Floridi, so za CNN povedali viri. Vendar so vztrajali, da bo še vedno prisotna na večjih dogodkih in da bo kot prva dama imela svojo platformo in prioritete.

Melania Trump je v zadnjih štirih letih razvila življenje in krog prijateljev na Floridi in bo tam verjetno še naprej preživela veliko časa. Po volitvah leta 2016 je Trumpova odložila svojo selitev v Washington in se odločila, da se preseli v Belo hišo nekaj mesecev po inavguraciji, ko je sin Barron, takrat star 10 let, končal šolsko leto. Barron Trump, zdaj star 18 let, obiskuje Univerzo v New Yorku. Viri so namigovali, da bo prihajajoča prva dama precej časa preživela tudi v Trump Towerju v New Yorku, da bi bila blizu svojemu sinu Barronu. V nedeljo so jo videli v mestu, ko se je z njim vračala s Floride na zasebnem letalu novoizvoljenega predsednika.

»Njegova odločitev je bila, da pride sem, da želi biti v New Yorku, študirati v New Yorku in živeti v svojem domu, in to spoštujem. … Uživa v svojih študentskih dneh. Upam, da bo imel odlično izkušnjo, saj je njegovo življenje zelo drugačno od katerega koli drugega 18-, 19-letnega otroka,« je dejala.

Zavrnila polni delovni čas

Možnost, da bo prva dama zavrnila polni delovni čas v Beli hiši, pomeni izjemen prelom v precedensu, vendar ne bi smelo biti presenetljivo za tiste, ki že dolgo opazujejo Melanio Trump.

»Ima carte 'blanche' – lahko je tako aktivna v vzhodnem krilu kot neaktivna, kot se ji zdi,« je povedala Kate Bennett, nekdanja dopisnica CNN iz Bele hiše, ki je zapisala prvi mandat Melanie Trump in je avtorica knjige Svobodna, Melania.

Viri, ki so seznanjeni z njenim razmišljanjem, pravijo, da ne želi biti javno vpletena, a je stalen glas v moževi glavi in mu daje nasvete. Neki vir je dejal, da so jo slišali, da ga je spodbudila pred mestno hišo CNN, medtem ko je drugi dejal, da je pretehtala pred njegovo junijsko razpravo proti predsedniku Bidnu.