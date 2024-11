V javnost pricurljal posnetek mladega Barrona Trumpa: »Zakaj ima slovenski naglas?« (VIDEO)

V javnost je pricurljal 14 let star posnetek, katerega glavna zvezda je najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa Barron. Barron je letos dopolnil 18 let in se prvič udeležil tudi predsedniških volitev, ki so bile zanj res posebne, saj je oddal glas za očeta, na omenjenem posnetku pa se je pripravljal na svoj prvi šolski dan.

Kljub temu da je Barron na njem izredno ljubek in vesel deček, ki je med drugim dejal, da mu je zelo všeč kovček, ki ga je imel namesto običajne šolske torbe, pa je večina tistih, ki so si posnetek ogledali, opazila nekaj drugega – da Barron govori s slovenskim naglasom.

(Počakajte nekaj trenutkov, da se posnetek naloži):

Brez dvoma je to pobral od mame Melanie, ki se po mnogih letih življenja na drugi strani Atlantika še ni otresla naglasa in mnogi spletni uporabniki so jo zato označili za odlično mamo. »Kako ljubko! Barron je rojen v Ameriki in v Ameriki je odraščal, ima pa slovenski naglas kot mama,« je zapisal eden od njih, drugi pa je dodal, da je to zagotovo dokaz, da Melania s sinom preživi ogromno časa. »Ob vsem tem denarju bi si lahko privoščila ogromno varušk, a očitno je sina vzgajala sama in z njim preživela veliko časa,« je pripomnil tretji.

Barron je z leti sicer slovenski naglas povsem izgubil, ko se je po očetovi zmagi na volitvah pridružil preostalim članom družine Trump na odru, pa mnogi niso mogli verjeti, kako postaven je postal. S svojimi 205 centimetri višine je bil precej višji od vseh, tudi od očeta, ki v sicer višino meri zavidljivih 190 centimetrov, in mnogi so ga že označili za najbolj zaželenega samskega fanta v ZDA.