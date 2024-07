Oče o Angelini Jolie: naivna tepka v svojem mehurčku

85-letni Jon Voight je svojo 49-letno hčerko Angelino Joile v nedavnem intervjuju za Variety označil za nevedno in naivno, ker v vojni med Izraelom in Hamasom podpira Palestino.

»Izpostavljena je propagandi. Nanjo vplivajo antisemitsko usmerjeni posamezniki. Angie ima veze pri Združenih narodih, govori o beguncih, vendar ti ljudje niso begunci,« je dejal igralec.

Nekdanja posebna ambasadorka za begunsko problematiko pri Združenih narodih se je že sedmega oktobra lani opozorila na izraelsko obstreljevanje Gaze kot posledico terorističnega napada organizacije Hamas:

»Kar se je zgodilo v Izraelu, je dejanje terorja,« je njeno izjavo povzel Hollywood Reporter.

»A to ne more upravičiti ali opravičiti ogrožanja nedolžnih življenj in bombardiranja civilistov v Gazi, ki se ne morejo nikamor umakniti, ki nimajo dostopa do vode in hrane, ki nimajo možnosti evakuacije, ne morejo prečkati meje in uveljaviti osnovne človeške pravice ter poiskati zaščito beguncev.«

Na te in podobne izjave hčerke se je oče odzval z besedami, češ da nima pojma o tem, kaj se v resnici dogaja in da zaradi ujetosti v zanko Združenih narodov nima celotne slike.

Voight se je obregnil tudi ob po njegovem prepričanju naivne aktiviste, ki trdijo, da je več kot pet milijonov beguncev v Gazi in na Zahodnem bregu:

»So tepci, ki nikoli niso bili izven svojega mehurčka.« Kot je še dejal, ni njegova hči nič drugega kot ena od naivnih tepk in da prav zaradi tega težko govori z njo.

Voight je ob tem poudaril, da ima rad svojo hčerko in da se je pripravljen boriti zanjo, vendar: »Je pod vplivom napačnih oseb. Od vsega začetka trdi, da se zavzema za človeške pravice. Pravijo jim človeške pravice, a to ni nič drugega kot blatenje Izraela.«

Vir blizu očetu in hčerki je dejal, da Angelina očetu ne želi nič slabega, a v javnosti z njim noče govoriti. Njuna zveza je polna vzponov in padcev. Hči ni očetu nikoli odpustila, da je varal njeno mamo Marcheline Bertrand.

Par se je ločil leta 1980, ko je bilo Angelini pet let. Dodatne napetosti je me njiju vnesel palestinsko-izraelski spor.

Ko je Angelina obsodila dogajanje v Gazi, je Jon v videu, objavljenem na družbenih omrežjih, povedal:

»Hči me je zelo razočarala. Kot mnogi drugi ne razume božje časti in božje resnice.

Gre za uničevanje božje dežele, svete dežele, dežele Židov. Gre za pravico do obrambe božjih otrok v božji deželi.«