Oče ji je le dovolil preluknjati ušesa

Do zdaj si tega ni drznila storiti. FOTO: Stuart Wilson/Getty Images

Čudovito je, da lahko imam na sebi ves čas nekaj svetlečega!

Čez dober mesec jih bo dopolnila 49. Je mamica treh. Zgradila pa je tudi nadvse uspešno filmsko kariero, ovenčano z zlatim globusom. A čeprav vse to govori o odrasli ženski,še vedno hlepi po odobravanju staršev. Celo toliko, da si do zdaj ni drznila preluknjati ušes.Pa še zdaj le z očetovim blagoslovom, ki je, vsaj v njenih dekliških letih, precej strogo gledal na najrazličnejše lepotne prakse, vključno z luknjanjem ušes.»Skrbelo me je, da mu to še vedno ne bo pogodu. A mi je dejal, da mu bo vse, kar bom storila, všeč,« je dejala hollywoodska zvezdnica, zdaj naposled z uhančki.»Nisem bila povsem prepričana, ali bom zadovoljna, a je čudovito, da lahko imam zdaj na sebi nenehno nekaj svetlečega. Obožujem jih!« se skoraj ne more nagledati svoje podobe v zrcalu. Čeprav, roko na srce, za to niti nima časa, saj so njeni trije otroci poskrbeli, da je pri njih doma nadvse živahno. Ne (le) zaradi njih, pač pa zaradi malega živalskega vrta, ki so ga prinesli domov.Zlata prinašalka Birdie. Mačka, ki jo včasih kar v otroškem vozičku vodijo na sprehod. Kakšnega pol ducata kokoši. Po novem pa še dve ribici. To je živalsko kraljestvo igralke, ki pa ni prepričana, da se bo z ribicama Nemom in Dory tudi končalo. »Rada imam naše ribe, vse kokoši, a težavica je, da so otroci odkrili recept, kako do novih živali. Zdaj me več ne prosijo za novo žival, saj bi jih zavrnila, zato mi jo raje podarijo. Za rojstni, materinski dan, vsako priložnost izrabijo.«Prav po tem ključu so namreč dobili tudi ribici. Navidezni akvarij so napolnili s svetlečimi predmeti, z vodo, Jennifer pa truda otrok pač ni mogla spregledati, ni ji preostalo drugega, kot da kupi akvarij in ribi. Kar je postalo odličen nadomestek televizije. »Pred akvarij postavimo stole in ju gledamo ter opazujemo. Našo ribjo televizijo. Kajti čeprav sta le ribi, imata vsaka svojo osebnost.«