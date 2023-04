Georgina Rodriguez: Moje otroke v šoli pretepajo

Georgina Rodriguez ima težave pri prilaganju na življenje v Savdski Arabiji. Dekle nogometnega zvezdnika je razkrilo, da so njeni otroci v šoli žrtve nasilnežev. Pravi, da njene otroke drugi otroci pretepajo.

V pogovoru za Telemundo je povedala, da se njeni otroci, ko jih udarijo, ne branijo. »Pred nekaj dnevi je bil moj otrok v šoli pretepen, in ko je prišel do mene, je kričal in jokal. Ko sem vprašala, kaj je narobe, mi je povedal, da ga je udaril drugi otrok.«

Christinano Ronaldo se je z Georgino in petimi otroki preselil v Savdsko Arabijo iz Anglije. Zdi se, da kljub temu da so otroci zvezdnika, pa imajo Cristiano Ronaldo Jr., Alana Martina, Bella Esmeralda, Eva Maria and Mateo Ronaldo nekaj težav z novim življenjem.