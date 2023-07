Oboževalci v skrbeh za Johnnyja Deppa

Oboževalci ​Johnnyja Deppa so vedno bolj v skrbeh za slavnega igralca in glasbenika, ki je trenutno na evropski turneji s svojo zasedbo Hollywood Vampires. Najprej so pred desetimi dnevi opazili, da je na koncert v Glasgowu prišepal ob pomoči bergel. Prejšnji teden je skupina nastop na Slovaškem odpovedala, domnevno naj prizorišče ne bi bilo dovolj varno, nato pa so odpovedali še koncert v Budimpešti, ker naj bi Depp v hotelski sobi omedlel.

Za madžarski spletni medij Blikk je neimenovani vir povedal, da Deppa ni bilo na tonsko vajo pred koncertom, kar sicer ni nič nenavadnega, nato pa da so slišali, da je člana zvezdniške skupine, ki jo med drugim sestavljata še Alice Cooper in Joe Perry, v hotelski sobi »popadlo pretirano navdušenje nad prihajajočim koncertom, zato je ni mogel zapustiti«, obiskal pa ga je menda tudi zdravnik.

»Zaradi nepredvidljivih okoliščin bodo Vampirji odpovedali današnji koncert v Budimpešti. Vsi, ki ste vstopnice že kupili, boste dobili povrnjeno celotno kupnino. Radi imamo in cenimo vse oboževalce, ki ste pripotovali od blizu in daleč, da bi si ogledali naš nastop, in za nevšečnosti se iskreno opravičujemo,« pa se je glasilo uradno obvestilo skupine, ki ga je na svojem profilu na družabnem omrežju objavil tudi Depp.