Oboževalci Celine Dion: Popolnoma sem v šoku, ne zasluži si tega

Oboževalci Celine Dion (55) so si s solzami v očeh ogledali izsek iz prihajajočega dokumentarca o njenem življenju. V najavi dokumentarca je objokana pevka, ki govori o tem, kako je sindrom vplival na njeno življenje in končal njeno glasbeno kariero. Mnogi so zapisali, da jih je ogled tega napovednika »zlomil«.

»To me je zlomilo. Kako lepa in močna ženska«, »Popolnoma sem v šoku, ne zasluži si tega«, »Dokumentarec še ni niti izšel, pa sem se razjokala«, »Kraljica, zasluži si zdravje, ljubezen in vse pohvale«, »Celine, radi te imamo in pogrešamo te« so le nekateri izmed komentarjev, ki so se pojavili pod napovednikom.

Eni najbolj znanih pevk na svetu so diagnosticirali redko nevrološko bolezen – sindrom togega človeka. Gre za avtoimunsko motnjo, ki prizadene osrednje živčevje. Ljudje, ki trpijo za to boleznijo, najprej občutijo otrdelost mišic trupa, sledita otrdelost in togost nog in drugih mišic v telesu. Lahko povzroči tudi boleče mišične krče. Celine Dion je po diagnozi leta 2022 odpovedala načrtovano svetovno turnejo, v okviru katere bi morala nastopiti tudi pri naših južnih sosedih.