Oboževalci bojkotirajo Adele: Obožujem te, ampak tega pa se ne grem

Adele (34) je pred kratkim objavila seznam terminov za koncerte v Londonu v 2022, kar bo njen prvi nastop v Angliji po letu 2017. Nastopila bo na festivalu BST Hyde Park skupaj z Eltonom Johnom (74) ter skupinama Duran Duran in Pearl Jam. Najcenejša vstopnica za koncert stane 106 evrov, tisti, ki si želijo malo boljše mesto, pa bodo morali odšteti 133 evrov. Poleg običajnih vstopnic so na voljo tudi zlate vstopnice po ceni 319 evrov in diamantne za 465 evrov. Največ bodo morali odšteti za VIP-vstopnice, in sicer kar 678 evrov.

Po objavi cen vstopnic so mnogi pobesneli in svoje ogorčenje izrazili na spletnih omrežjih. »Če se želite počutiti revne, pojdite in poskusite kupiti vstopnico za ta koncert. Adele draga, obožujem te, vendar si ne morem privoščiti te vstopnice,« je dejal eden od nezadovoljnih. »V Grčiji sem preživel pet dni za manj denarja, kot pa stanejo te karte,« pa je dodal nekdo drug. Le redki so bili tisti, ki jim cena koncerta ni mar in ki menijo, da si pevka to zasluži.