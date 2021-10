Nov videz, nova kariera (FOTO)

Odpri galerijo

Adele (45 kg) Adele je začela izgubljati težo oktobra 2019, njeno vitkejšo postavo pa so v objektiv nemudoma ujeli paparaci. Za božič se je pevka z novo podobo pohvalila na instagramu, s še bolj izklesanim videzom pa je osupnila oboževalce maja 2020. Pozneje je prišlo v medije, da naj bi 32-letnica kilograme topila z veliko telovadbe in s sirtuinsko dieto, ki temelji na zmanjšanju vnosa kalorij in hujšanju z živili, ki vsebujejo sirtuine, beljakovine, ki jih sicer najdemo tudi v telesu in uravnavajo različne funkcije. Odrekla se je predelani hrani in sladkorju ter uživala borovnice, citruse, datlje, rdeče vino in čokolado. Večina oboževalcev je bila nad novo Adele navdušena, nekateri pa so potožili, da je bila teža vendarle pevkin zaščitni znak in da si zdaj sploh ni več podobna. A ob njeni najnovejši pesmi, ki je že obnorela svet, Easy on Me, so morali tudi ti priznati, da je z novo podobo in starim glasom še bolj božanska.