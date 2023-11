Obnemogel in v ranah je ležal v postelji, a ostal je eden in edini Freddie Mercury

Na današnji dan pred 32. leti se je poslovil legendarni Freddie Mercury. Nekdanji pevec skupine Queen še danes slovi kot en najprepoznavnejših vokalistov v zgodovini.

Preminul je star 46 let zaradi vnetja pljuč, ki je bilo posledica AIDS-a.

Glasbenik od malih nog

Freddie se je kot Farrokh Bulsara rodil 5. septembra 1946 v britanskem protektoratu na Zanzibarju, delu, ki danes pripada Tanzaniji. Njegova družina je leta 1964 od tam prebežala v Veliko Britanijo.

Pri sedmih letih je obvladal klavir, pri 12-ih je ustanovil prvo skupino: The Hectics. Od vedno je imel rad umetnost, vpisal se je na umetniški kolidž Ealing, kjer diplomiral iz grafičnega dizajna in umetnosti.

Ob tem se je vedno ukvarjal z glasbo, sodeloval je s skupinama Ibex in Sour Milk Sea. Na tem področju tedaj ni bil ravno uspešen, zato je kot prodajalec delal še v trgovini z rabljenimi oblačili skupaj s tedanjim dekletom Mary Austin.

Ime je bilo njegova ideja

Zasedbi Queen se je pridružil na začetku sedemdesetih. Druga člana Brian May in Roger Taylor sta tedaj igrala v skupini Smile, ki jo je glavni vokal Tim Staffell leta 1970 zapustil. Namesto njega je začel peti Freddie, ki je predlagal, naj ime spremenijo v Queen.

Kasneje se jim je pridružil še basist John Deacon. Za profesionalno glasbeno kariero so se odločili leta 1973, ko so objavili prvi album Queen. Po albumu Queen II, ki je izšel leto kasneje, so postali najuspešnejša skupina v Veliki Britaniji.

Mary Austin: največja ljubezen

Njegova največja ljubezen je bila Mary Austin, s katero se je zaročil po štirih letih zveze, a sta zaroko razdrla leta 1976, ko se je on začel sestajati z moškimi. Kljub vsemu sta z Mary ostala dobra prijatelja.

»Vsi moji ljubimci so me spraševali, zakaj ne morejo nadomestiti Mary, a to je nemogoče. Moj edini prijatelj je Mary, nočem nikogar drugega. Zame je to bil zakon. Verjameva drug v drugega in to je zame dovolj,« je nekoč povedal.

Ni hotel sprejeti diagnoze

V slavi in vsemu, kar ta prinaša, je užival, a je v 80-ih spoznal, da ima AIDS.

»Vedel je, da gre za nekaj nevarnega. Ljudje, ki jih je poznal, so umirali zaradi te bolezni. Zanjo ni bilo zdravila in najbrž si je mislil, da se njemu kaj takega ne more zgoditi. Tedaj je ta diagnoza pomenila gotovo smrt. S tem se ni mogel sprijazniti. Zavedal se je, da je okužen, a ni hotel k zdravniku. Aprila 1987 se je vendarle odločil in ga obiskal, v kar ga je pregovorila Mary.«

»Test je pokazal, to, kar je vedel,« je pripovedoval njegov prijatelj Peter "Phoebe" Freestone.

Zadnjič se v javnosti pojavil leta 1990, na podelitvi nagrad brit, kjer je bil s skupino nagrajen za izjemne dosežke v britanski glasbi.

Nato se je umaknil v osamo in le redkim dopuščal, da ga obiščejo. Elton John ga je večkrat videl in se je takole spominjal enega od njunih zadnjih snidenj:

»Negibno je ležal v postelji, izgubil je vid, njegovo telo je bilo prekrito z ranami, a on je bil tisti stari Freddie. Brbljal je, bil je ekstravaganten, kot je znal biti samo on.

Še vedno skrivnost

Vest o bolezni je javno objavil dan pred smrtjo Na zadnjo pot so ga pospremili le njegovi najbližji, njegove ostanke so kremirali.

Kje so, ve samo Mary, ki ni nikoli razkrila te skrivnosti.