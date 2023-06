Freddiejev rokopis na dražbi

Slovita britanska avkcijska hiša Sotheby's bo letos na dražbo postavila eklektično zbirko osebnih predmetov in umetnin legendarnega pevca skupine Queen Freddieja Mercuryja. Med njimi je zgodnji osnutek besedila njihove mega uspešnice Bohemian Rhapsody iz leta 1975, ki se razprostira na kar 15 straneh in ki nakazuje, da je Freddie pesem sprva mislil nasloviti Mongolian Rhapsody. Pri Sothebyju pričakujejo, da bo rokopis dosegel vrednost od 930.000 do 1,4 milijona evrov.

Bogata bera

Med predmeti, ki se bodo še pojavili na dražbi septembra letos, so številne umetniške slike, med njimi reprodukcije Pabla Picassa in Henrija Matissa ter delo francoskega slikarja Jamesa Tissota, na katerem je upodobil svojo muzo in ljubico Kathleen Newton; zanjo pričakujejo od 465.000 do 696.000 evrov. Na prodaj bosta tudi rokopisa besedil pesmi We Are the Champions in Killer Queen, pa tudi replika krone sv. Edvarda, ki jo je Freddie Mercury nosil na zadnjem koncertu leta 1986; ocenjena je na od 69.000 do 93.000 evrov. Skupno bo 1500 predmetov, med njimi tudi številne drobne stvari, kot je Tiffanyjev srebrni glavnik za brke, ki bi se ga dalo dobiti že za kakih 500 evrov.

Na dražbi bo tudi krona, ki jo je nosil na svojem zadnjem koncertu s Queeni. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Zbirko bo na dražbo postavila dolgoletna Freddiejeva prijateljica Mary Austin, ki ji je po svoji smrti leta 1991 zapustil celotno premoženje. Austinova, ki je njegovo hišo z vso opremo in osebnimi predmeti pustila nedotaknjeno, je izjavila, da je prišla do težke odločitve, da je zdaj čas, da vse proda. Del izkupička bo šel v dobrodelne namene, pred tem pa si bo Mercuryjeve predmete mogoče ogledati na razstavah v New Yorku, Los Angelesu in Hongkongu.