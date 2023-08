32 let po njegovi smrti je življenje Freddieja Mercuryja na dražbi

Letos bo minilo že 32 let, odkar je utihnil eden najizjemnejših glasov, a vendar so oboževalci Freddieja Mercuryja zdaj dobili priložnost, da pokukajo v njegovo življenje – tako tisto, ki ga je živel na odru in kazal svetu, kot zasebno, kakršno so poznali njegovi prijatelji. V Londonu so namreč na ogled postavili več kot 30.000 njegovih zasebnih predmetov, dražbena hiša Sotheby's pa je prav za to priložnost svojo galerijo z več kot 15 sobanami spremenila v skoraj repliko pevčevega londonskega doma.

Srce dražbe je glasbenikov klavir, za katerega si obetajo do tri milijone in pol. FOTO: Daniel Leal/AFP

Delček pevca za vsakogar

»Rad sem obdan z izjemnimi rečmi, z najodličnejšo navlako,« je zapisal Mercury, ki se od ničesar, kar je kupil ali pridobil, ni znal ločiti. Stvari, ki so ga pritegnile, jih je ustvaril ali jim je pripisoval neko vrednost, je kopičil skoraj kot hrček ter odražajo njegovo strast do glamurja, razkošja in zabave. Vse to pa je skupaj s hišo ob svoji smrti zapustil tesni prijateljici Mary Austin. »Čas je, da zaprem to poglavje svojega življenja,« je ta zdaj sprejela težko odločitev, da se od vsega, kar jo je vezalo na frontmana legendarnih Queenov, loči, del izkupička od prodaje pa bo šel skladu Mercury Phoenix Trust in fundaciji Eltona Johna za boj proti aidsu. In to verjetno ne bo majhen znesek, saj si avkcijska hiša od dražbe obeta tja do 13 milijonov evrov. Delček Freddieja si bo lahko privoščil skoraj vsak, saj se cene posameznih predmetov gibljejo med dosegljivimi 45 evri in praktično nedosegljivimi več milijoni.

Na telovniku mačke

Galerijske prostore so oblikovali tako, da bodo obiskovalci dobili občutek, kot da so vstopili v Freddiejev kensingtonski dom z dnevno sobo v japonskem slogu, tudi tu boste vkorakali v prostor, kjer je na vsakem koraku čutiti njegovo ljubezen do dežele vzhajajočega sonca, ki jo je obiskal sedemkrat in se vanjo zaljubil. Na ogled so japonske vaze, čajni servisi, okoli 50 kimonov, od katerih je nekatere vključil v svoje odrske kostume. »Freddie je bil zabavljač z veliko začetnico, ne le na odru, tudi doma je rad gostil in prirejal fantastična druženja,« zaradi česar boste v eni izmed galerijskih soban pomislili, da ste vstopili v pevčevo jedilnico. V v usnje vezani knjigi je imel menije, sezname povabljencev, pravila oblačenja za posamezne večerje, ki so se gibale od dokaj vsakdanjih prek ekstravagantnih božičnih večerij do tistih, za katere je navdih (in rdečo nit) našel v svojem otroštvu na Zanzibarju in indijskem Mumbaju. Tretja soba je dokaz njegove obsedenosti s šestimi mačkami, ki jih je privlekel s ceste. Te je oboževal že do te skrajnosti, da so bile naslikane na njegovem najljubšem telovniku (zanj pričakujejo do osem tisočakov).

Rokopisi besedil razgaljajo Mercuryja kot umetnika. FOTO: Daniel LEAL/AFP

Rokopisi in klavir

Središče dražbe bo nedvomno Freddiejev črn klavir, na katerem je zložil nekatere svojih največjih hitov, tudi Bohemian Rhapsody, zanj pri dražbeni hiši pričakujejo do tri milijone in pol. Med biseri, za katere se bo verjetno vnel hud boj, pa so tudi na roko napisana besedila skladb, kot sta We Are The Champions in Killer Queen z vsemi popravki in spremembami, ki razgaljajo umetnika med njegovim ustvarjalnim procesom. »Od tega se verjetno še najtežje ločim, prikazujejo namreč njegovo najlepšo, najbolj izjemno plat. Freddieja kot neponovljivega umetnika med ustvarjalnim procesom,« je dejala Austinova. Za klavir pa, da je bilo to glasbilo gonilna sila njegove ustvarjalnosti. »Ob klavirju ni nikoli kadil ali nanj odložil kozarca, poskrbel je tudi, da tega niso počeli niti drugi.«

Predmeti bodo v Londonu na ogled do 5. septembra, spletna dražba se začne jutri in bo odprta do 12. septembra.

V neponovljivi zbirki 30.000 predmetov so tudi njegove zasebne fotografije, umetniška dela, pohištvo. Srebrni glavniček za brke. Namizna igra scrabble, ki jo je s seboj vlačil na vse turneje. Odrski kostumi, tudi krona in kraljevski plašč, ki ju je nadel med zaključkom pesmi God Save The Queen na svoji zadnji turneji s skupino leta 1986.