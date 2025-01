Obnašanje slavnega igralca v hudih požarih sprožilo val kritik: navadna kača!

Požari, ki že skoraj teden dni uničujejo območje Los Angelesa, so prisilili 150.000 ljudi v evakuacijo, zaradi česar potekajo humanitarne akcije za zbiranje pomoči žrtvam.

Na pomoč so priskočile tudi številne znane osebnosti: nekatere, denimo princ Harry in Meghan Markle, pomagajo na licu mesta, druge, kot je Beyoncé s finančno podporo.

Vendar je ta humanitarna kriza spodbudila tudi kritike nekaterih zvezdnikov in njihovega obnašanja. Ena od tarč je dolgoletni okolijski aktivist Leonardo DiCaprio.

Kot poročajo ameriški in svetovni mediji, je DiCaprio, ki že dolgo opozarja na pomen zaščite okolja in se na različne načine zavzema za varovanje planeta, pred ognjenimi zublji z dekletom Vittorio Ceretti, očetom in mačeho z zasebnim letalom pobegnil v Mehiko, piše Mirror.

Fotografije, ki prikazujejo, kako je igralec prispel na letališče, so razjezile uporabnike družbenih omrežij. Mnogi so DiCapria označili za dvoličneža.

»Klimatski bojevnik Leonardo DiCaprio je s svojim zasebnim letalom pravkar pobegnil pred požari v Los Angelesu.«

Uporabniki omrežja X-a so še zapisali: »Resno? Leonardo, vsaj stoj za svojimi besedami!«

»Ti ljudje so največji hinavci na svetu.« »Zanimivo, kakšen je njegov ogljični odtis.« »On je velik del težav.«

»Navadna kača,« so se zvrstili očitki na račun zvezdnika, ki je preko svojega sklada Re:Wilde, namenjenemu hitremu odzivu ob takšnih in podobnih nesrečah, daroval milijon dolarjev, ob čemer je zapisal v zgodbi na instagramu:

»Požari uničujejo naše mesto, finančni prispevki so namenjeni nujnim potrebam in prizadevanjem za obnovo po požarih.«