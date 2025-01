Katastrofa v Kaliforniji! Je to najdražji požar v zgodovini ZDA?

Regijo Los Angelesa je zajela ena najhujših sezon gozdnih požarov v zadnjem obdobju. Vremenoslovci opozarjajo na »izjemno nevarno vremensko situacijo«, ki jo spremljajo močni vetrovi Santa Ana s sunki do 120 km/h. Ti ekstremni pogoji, ki so jih meteorologi označili za »skrajnost med skrajnostmi«, predstavljajo veliko tveganje za hitro širjenje požarov, ki so že terjali številna življenja in povzročili obsežno škodo.

Do zdaj so požari zahtevali najmanj 25 življenj, še 24 ljudi pa pogrešajo. Najhuje je v Altadeni in Pacific Palisadesu, kjer so že uničeni celotni deli naselij. Požari so doslej uničili več kot 12.000 objektov, škoda pa je ocenjena na vrtoglavih 250 milijard dolarjev. Trenutno so evakuirali več kot 88.000 prebivalcev, še dodatnih 84.800 ljudi pa je prejelo opozorila, da bi lahko morali zapustiti domove.

Boj z ognjem in posledice

Gasilci si prizadevajo obvladati večji požar v Pacific Palisadesu, ki je trenutno pod nadzorom v obsegu 17 odstotkov, medtem ko je požar Eaton na severovzhodu Los Angelesa obvladan 35-odstotno. Na območju požara Hurst, kjer je zgorelo skoraj 320 hektarjev, je ogenj skoraj v celoti pod nadzorom, novi požar Auto v Venturi pa so že uspeli pogasiti. Kljub uspehom pa vetrovi in izjemno suhe razmere gasilske operacije močno otežujejo.

Pogled iz zraka na hiše, uničene v požaru Palisades. FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

V regiji je zaradi požarov brez elektrike ostalo več kot 75.000 gospodinjstev, medtem ko je elektrodistributer Southern California Edison opozoril skoraj pol milijona odjemalcev na možnost preventivnih izklopov elektrike. Poleg tega so na najbolj prizadetih območjih razglasili pitno vodo za nevarno, saj jo lahko onesnažijo kemikalije iz požarov.

Na delu tudi gasilci iz Kanade in Mehike

Oblasti so na pomoč vpoklicale dodatne gasilce iz drugih delov ZDA ter Kanade in Mehike. Kalifornijski guverner Gavin Newsom je podpisal izvršni ukaz za pospešitev obnove šol in drugih ustanov, uničenih v požarih. Poudaril je, da je cilj čim hitrejša vrnitev učencev v šolske klopi.

Pred hišo, ki je pogorela v požaru Eaton, še vedno delujejo zunanje luči na sončno energijo. FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

Hkrati so se prebivalci Los Angelesa odzvali z izjemno solidarnostjo. Mnoge restavracije in trgovine ponujajo brezplačne obroke in oblačila za žrtve požarov in gasilce, neformalni zbirni centri pa so preplavljeni s prispevki. Do zdaj je pomoč Zvezne agencije za upravljanje v izrednih razmerah (FEMA) zaprosilo približno 40.000 ljudi, ki so prejeli več kot 8 milijonov dolarjev za pokritje osnovnih potreb.

Aretacije zaradi plenjenja in poskusov požiga

Vzporedno z bojem proti požarom potekajo preiskave, ki naj bi razjasnile, kaj je povzročilo katastrofo. Elektroenergetsko podjetje Southern California Edison je pod drobnogledom, saj številni trdijo, da je njihova oprema zanetila požar Eaton. Podjetje sicer zanika morebitno odgovornost, a preiskava še poteka.

Igrišče, stopljeno in uničeno zaradi ognja. FOTO: Ringo Chiu Reuters

Policija je doslej aretirala devet ljudi zaradi plenjenja evakuiranih domov in tri osebe zaradi poskusov požiga. Okrožni tožilec je ob tem poudaril, da bodo storilci deležni stroge obravnave. »Ti zločini so neposreden napad na skupnost v času neprimerljive izgube,« je dejal tožilec Nathan Hochman.

Kaj prinaša prihodnost?

Obseg uničenja je Los Angeles postavil pred ključno vprašanje: kako se prilagoditi nenehni grožnji gozdnih požarov? Mestni in državni uradniki obljubljajo ukrepe za zmanjšanje tveganja in izboljšanje pripravljenosti, a mnogi prebivalci se sprašujejo, ali bodo te obljube dovolj, da preprečijo ponovitev takšnih tragedij v prihodnosti.