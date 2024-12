Oba sta ločena: Jennifer Lopez v družbi tega slavnega igralca

Oba velika zvezdnika sta se pred nedavnim ločila in mnogi potem, ko sta bila v družbi drug drugega opažena v Aspnu, ugibajo o naravi odnosa med. J.Lo in Kevinom Costnerjem.

Objektivi so ju ujeli v priljubljenem kraju Kemo Sabe.

FOTO: Profimedia

»Na neki nenavaden način bi bil ta par smiseln… Sem nora?? #Jlo #KevinCostner #YellowstoneTV,« je zapisala ena od uporabnic omrežja X. Druga se je vprašala: »Ali sta Jennifer Lopez in Kevin Costner v zvezi?« Tretji je zatrjeval, da je Kevin njen naslednji moški.

Medtem ko so nekateri ugibali, ali sta Jenny in Kevin tik pred tem, da postaneta par, so drugi prepričani, da je njuno druženje zgolj poslovne narave.

Jennifer je, odkar se je letošnjega avgusta po dveh letih zakona ločila od Bena Afflecka znova samska.

Par, ki se je razšel drugič, je dobil vzdevek Bennifer. Jennifer in Ben sta bila prvič v zvezi v začetku leta 2000.

Romantično sta se zapletla, ko sta igrala v romantični komediji Gigli leta 2001. Hitro sta se zaljubila in se zaročila leta 2004 po dveh letih zveze, vendar sta se kmalu po zaroki razšla.

Skoraj 20 let kasneje sta leta 2021 obnovila zvezo in se leta 2022 poročila. Sprva je kazalo, da bo zakon srečen, a so se kmalu začele pojavljati govorice o zakonskih težavah.

V ločitvenih dokumentih, ki jih je vložila ona, je kot datum razhoda naveden 26. april 2024 datum ločitve pa 20. avgust 2024, ravno na drugo obletnico poroke, piše TMZ.

Po 18. letih zakona, v katerem so se jima rodili trije otroci, je Christine Baumgartner lani vložila zahtevo za ločitev od Kevina Costnerja.

Christine Baumgartner in Kevin Costner FOTO: Profimedia

Po odmevnih ločitvenih bojih sta skupno pot uradno zaključila februarja letos, Baumgartnerjeva se je tedaj preselila k nekdanjemu sosedu in skupnemu prijatelju para Joshu Connorju.