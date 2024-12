Jennfer Lopez iskreno o zadnjem sodelovanju z Benom Affleckom

Jennifer Lopez je spregovorila o svoji vlogi v novem filmu Unstoppable, ki ga je produciral njen bivši mož Ben Affleck, in povedala, da ji ni žal, da je sodelovala v njem.

Načrti za film so se začeli, ko sta bila še srečno poročena, a kljub temu da je zakon šel po zlu, je zvezdnica dejala, da prav nič ne obžaluje dejstva, da je vlogo sprejela.

OK!Magazine poroča, da za medije pojasnila:

»Ko se ozrem nazaj, se zavedam, da bi morala biti včasih bolj selektivna glede sprejetih vlog. Da bi morala sodelovati z drugimi režiserji, da bi morala kaj narediti drugače, ampak to je moja pot.

Nekateri projekti so uspeli, drugi niso, pomembno je, da sem vedno uživala.

Lahko se spomnim enega, morda dveh filmov od 50-ih, 60-ih, za katere si mislim, da bi bilo bolje, če jih ne bi posnela. Ampak to je redko. Vse druge, do zadnjega, bi ponovila.«

Tudi Ben ne obžaluje dejstva, da je Jennifer namenil glavno vlogo in je njeno igro večkrat pohvalil ter dejal, da je v filmu fenomenalna in spektakularna.

Jennifer v zadnjem filmu igra Judy Robles, mamo rokoborca Anthonyja Roblesa, ki je kljub temu, da se je rodil z eno nogo, premagal številne ovire in sledil športnim sanjam.

Film temelji na resnični zgodbi in Jennifer je tesno sodelovala z dejansko Judy, kar je pripomoglo k temu, da jo je odlično predstavila

»Judy je bila zelo odkrita do mene,« je povedala igralka

»Tako glede težkih kot tudi srečnih trenutkov. Bila je zelo mlada, ko je rodila sina. Imela je 16 let in še sama je bila otrok. Vse te stvari oblikujejo lik.

In ker je bila tako odkrita do mene, sem lahko veliko stvari, ki mi jih je povedala, vključila v igro. Ko sem prvič prebrala scenarij, sem čutila, da je to Anthonyjeva zgodba.«

»Ampak potem, ko sem jo spoznala in spoznala oba skupaj, potem ko mi je povedala vse, kar mi je povedala, sem dojela, da je to njuna zgodba. On ji za to, kar je postal in za svojo neustavljivost, pripisuje velike zasluge.

Kot pravi Anthony, se vsi spopadamo z nečim. Vedno je nekaj na drugi strani tatamija, s čimer se moraš soočiti.«

Jennifer, ki je mama 16-letnima dvojčkoma Emme in Maxu, meni, da je pri oblikovanju lika črpala tudi iz svojih lastnih starševskih izkušenj.

»Očitno mi je materinstvo omogočilo, da sem to bolje razumela,« pravi.

»Če sama ne bi bila mama, bi bila moja igra morda popolnoma drugačna. Ampak biti mama in razumeti, kaj pomeni želeti najboljše za svoje otroke in jih postaviti predse, je nekaj, kar povezuje starše in kar lahko le starši razumemo.«