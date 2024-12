Bivša Bena Afflecka z zaročnim prstanom

Igralka in nekdanja žena Bena Afflecka, Jennifer Garner ter njen fant John Miller sta v zvezi z občasnimi prekinitvami že od leta 2018.

Sedaj pa so vse glasnejše govorice o poroki. Te je Jennifer sprožila potem, ko je bila minuli konec tedna v Los Angelesu opažena z velikim diamantnim prstanom, piše Daily mail.

Sicer je vir že oktobra trdil, da igralka in ameriški poslovnež za pomlad, ki prihaja, načrtujeta poroko Parizu, kjer naj bi si Jennifer že ogledovala poročne obleke.

Vir je prav tako omenil, da bo veliko slavje v mestu ljubezni v nasprotju od poroke Garnerjeve z Benom leta 2005, ko sta pobegnila in se poročila skrivaj.

Bivši par ima tri otroke: Violet, Finna in Samuela. Ločila sta se po 10 letih zakona leta 2015, nato pa se je Ben vrnil k svoji stari ljubezni, pevki Jennifer Lopez.

Lopezova in Affleck sta se po dveh letih ločila in pojavljala so se ugibanja, ali se bo on vrnil k prvi ženi, vendar je šlo le za neutemeljena namigovanja.