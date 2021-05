Ob smrti ni bil vreden počenega groša

Na sodišču je bil 2005. oproščen obtožb pedofilije, a sence tega so mu sledile še na drugi svet. FOTO: Pool/Reuters

Še po smrti rekorder

1660 evrov naj bi bilo vredno Michaelovo ime.

Že res, da je bilsvojčas eden najbolj znanih, priljubljenih in najbolje prodajanih glasbenikov na svetu, njegov vpliv, ki je segal daleč prek meja glasbene industrije, pa praktično neprimerljiv in edinstven. Na to se je leta 2009 ob njegovi nenadni smrti zaradi prevelikega odmerka protibolečinskih tablet naslonila davčna uprava in njegovo javno podobo, pravico do uporabe njegovega imena ter podobe in pevčev glasbeni katalog ocenila na dobrih 400 milijonov evrov.Na drugi strani pa so njegovi dediči trdili, da je vrednost Jacksonove podobe zaradi škandalov, ki so ga kot senca spremljali v zadnjem desetletju njegovega življenja, skoraj nična. Ali, če govorimo v številkah, težka le pičlih 1660 evrov. Velikanski razkorak med ocenama torej, zaradi česar je zgodba priromala na sodišče in po večletnem sodnem boju zdaj dobila epilog. »Zadovoljni smo, čeprav smo se žal morali braniti in zaščititi na sodišču,« je dejal, eden od upraviteljev Jacksonove posesti, in razsodbo sodnika, da je davčna uprava znatno prenapihnila vrednost zvezdnikove javne podobe, ocenil za veliko in očitno zmago pevčevih otrok.Davčna uprava je svojo oceno znatno prenapihnila. Resnična številka se giblje v bližini 90, in ne 400 milijonov. Tako je presodil sodnik in na 271 straneh obrazložil svojo odločitev. Tudi najbolj sporen del sodnega pričkanja okoli Jacksonove javne podobe, pri čemer je večinsko pritrdil obrambi, torej dedičem, da je bila v času Michaelove smrti zaradi govoric o spolnih zlorabah otrok pevčeva javna podoba skoraj brez vrednosti. Kajti čeprav je bil na sodišču 2005. oproščen obtožb pedofilije, govorice niso potihnile, pač pa ga zasledovale in metale senco na zadnja leta njegovega ustvarjanja.Uspelo mu je, denimo, razprodati koncerte zadnje svetovne glasbene turneje, ki pa jo je nato prekinila njegova smrt, toda zaradi sence spolnega škandala mu ni uspelo pridobiti sponzorja ali partnerja za spominke, povezane z njegovim imenom. »Dejstvo, da mu njegova podoba v letih 2006, 2007 in 2008 ni prinesla niti centa, kaže na vpliv, ki so ga imele obtožbe zlorabe otrok in ki ni popustil niti po njegovi smrti,« je poudaril sodnik in ocenil, da je (bila) realna vrednost imena kralja popa približno 3 milijone in pol, ne pa 124 milijonov, medtem ko je katalogu Jacksonovih pesmi prilepil ceno 89 milijonov. Skupaj dobrih 92 milijonov, kar bo nov temelj za obdavčitev, ki jo bodo Jacksonovi dediči zdaj zmogli, sploh ker bodo morali plačati le glavnico zaostalih davčnih obvez, ne pa tudi zamudnih obresti in kazni.Jacksonovo ime ob njegovi smrti ni bilo prav dosti vredno, a je pozneje spet začelo prinašati denar. Skoraj kot bi z njegovim slovesom njegove pesmi dobile možnost novega življenja. Leta 2013 je posthumno namreč zaslužil kar 133 milijonov, s čimer je v tistem letu postal najvišje plačana slavna oseba, mrtva ali živa. Velik del tega bogastva je prišlo iz dveh šovov Cirque du Soleila, ki sta temeljila na Jacksonovih pesmih. Podoben rekord pa je podrl še tri leta pozneje, ko je vrednost njegove posesti zrasla za 690 milijonov, po Forbesu največ, kolikor je znani osebi uspelo povečati premoženje v enem letu.