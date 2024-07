O Benu Afflecku ne duha ne sluha

Številna znana imena so se zbrala na zabavi, ki jo je na temo Netflixove serije Bridgerton za 55. rojstni dan priredila Jennifer Lopez.

Latino diva bo imela rojstni dan v sredo, a je za konec tedna v letovišču Hampton organizirala slavje, na katerem so se s kočijami in v razkošnih oblekah, z bogatimi pričeskami in tiarami zbrale njene prijateljice.

Jennifer Lopez v družbi povabljencev, med katerimi ni bilo njenega moža. FOTO: Profimedia

Med njimi Sarah Jessica Parker in družina, denimo mama Guadalupe Rodriguez in nečakinja Lucy Paez.

Ni pa bilo njenega moža Bena Afflecka.

Guadalupe Rodriguez na hčerkini zabavi. FOTO: Profimedia

Ta je bil nazadnje v družbi svojih otrok opažen konec prejšnjega tedna v Kaliforniji, piše Daily Mail, vir pa je še povedal, da se zvezdnika trudita rešiti zakon in da verjameta, da ju bo ločeno preživljanje časa utrdilo kot par.

»Ona ne bi namenjala časa njegovim otrokom in se do njih obnašala kot mama, če ne bi poskušala z njim rešiti zadev, čeprav položaj trenutno res ni rožnat,« je povedal vir in dodal, da otroci Bena in Jen pomagajo zakoncema, da bi ohranila zvezo.

Želeli naj bi celo, da bi se kot družina zbrali, še preden bo Lopezova na torti upihnila 55 svečk.

»Otroci verjamejo, da sta Jen in Ben globoko zaljubljena, da sta sorodni duši in da se nočeta ločiti.

Želijo si, da bi se stvari rešile, da bi nadaljevala v dobrem in zlem, in res menijo, da bi morala vztrajati s terapijami in pogovori, čeprav je trenutno vse boleče.

Prepričani so, da bi jima lahko uspelo, če bosta počela in govorila prave stvari,« še navaja Daily Mail.

Par je pred kratkim začel prodajati razkošno skupno vilo, vsak zase sta zakonca Bennifer preživela tudi drugo obletnico poroke.