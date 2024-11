Novopečena miss Universe že sredi škandala, ji bodo po desetih dneh vzeli krono? (VIDEO)

Novopečena miss Universe 2024, Victoria Kjaer Theilvig, je tarča ostrih kritik, potem ko se je na tiktoku pojavil videoposnetek, na katerem uporablja rasno žaljivko. Theilvigova, ki je zastopala Dansko, je 16. novembra v Ciudadu de Mexicu osvojila 73. naslov miss Universe in premagala več kot 120 drugih tekmovalk.

Kontroverzni video je nastal med bivanjem miss Universe v New Yorku, kjer je z Empire State Buildinga zapela uspešnico Jay-Z-ja »Empire State of Mind«, vključno z zelo žaljivo besedo za Afroameričane.

Kontroverzni video je nastal med bivanjem Miss Universe v New Yorku. FOTO: Raquel Cunha Reuters

Družbena omrežja so takoj eksplodirala od kritik na račun Victorie Theilvig, številni so zahtevali njeno javno opravičilo in odvzem naziva.

»Naj naslednja tekmovalka prevzame krono, ta je končala,« je zapisal eden od zgroženih uporabnikov. Drugi so bili šokirani, da se lahko zgodi tak incident pod zastavo organizacije Miss Universe. »Mislim, da je odstranitev krone edina primerna kazen,« je v videoposnetku, ki je postal viralen, dejal uporabnik tiktoka.

Tišina podžgala ugibanja

Niti Victoria niti organizacija Miss Universe o tem incidentu še nista spregovorili. Takšna tišina je dodatno podžgala ugibanja, da bi lahko incident ostal nekaznovan, zlasti zaradi predhodnih kontroverznih izjav izvršne direktorice organizacije, Tajke Anne Jakapong Jakrajuthathipa, poroča zena.blic.rs.

Na njeni strani

So pa na družbenih omrežjih zakrožile tudi objave v njen prid. Uporabnik je na družbenem omrežju X napisal: »Ne opravičuj se, Victoria. Nič nisi naredila narobe. To je bilo besedilo pesmi. Ljudje, ki imajo s tem težave, naj se o tem pogovorijo s tekstopiscem.«

