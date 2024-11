Predstavnica Danske je nova Miss Universe, en škandal pa odmeva (FOTO)

21-letna Victoria Kjær Theilvig prihaja iz Søborga na Danskem in je plesalka na evropskem in svetovnem prvenstvu. Je bodoča odvetnica ter podjetnica v lepotni industriji, zagovornica duševnega zdravja in zaščitnica živali.

Krono ji je predala bivša Miss Universe, Sheynnis Palacios iz Nikaragve, ki je zmagala na lanskem izboru.

FOTO: Carl De Souza Afp

To je sicer prvič, da je predstavnica Danske zmagala na tem tekmovanju.

Medtem ko Slovenija nima svoje predstavnice že vse od leta 2017, se hrvaška predstavnica, 23-letna Dubrovčanka Zrinka Ćorić ni uvrstila med najboljših 30, je pa v veliki finale prišla predstavnica Srbije, Ivana Trišić, čeprav se ji ni uspelo prebiti medi najboljših 12.

FOTO: Carl De Souza Afp

Prva spremljevalka je postala Miss Nigerije Chidimma Adetshina, druga spremljevalka Miss Mehike María Fernanda Beltrán, tretje mesto pa je zasedla Miss Tajske Suchata Chuangsr.

FOTO: Raquel Cunha Reuters

Veliko pozornosti pritegnili nacionalni kostumi, v ospredju tudi škandal

73. izbor za Miss Universe, eno najbolj znanih svetovnih tekmovanj lepote, je letos potekal v prestolnici Mehike. Na predtekmovanju so se misice iz 125 držav predstavile v nacionalnih kostumih, ki so vzbudili veliko pozornosti.

FOTO: Raquel Cunha Reuters

Od skupno 130 misic se je v velikem finalu pomerilo 30 najboljših.

FOTO: Raquel Cunha Reuters

Letošnje tekmovanje je zaznamoval škandal, povezan s predstavnico Paname, Italy Mora, ki se je uradno umaknila s tekmovanja po temeljiti presoji disciplinske komisije. Pojavile so se govorice, da je bila izključena zaradi neprimernega vedenja, saj naj ne bi spoštovala pravil tekmovanja in se sprla s sostanovalko iz Dominikanske republike, Celinéejem Santos Frías, domnevno pa naj bi prišlo celo do fizičnega obračuna.